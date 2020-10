Se realiza el 3° Congreso Solidario Online

Este sábado se realizará la 3° Edición del Congreso Solidario Online de Ciencia, Deportes y Campeones a beneficio del profesor Javier Chiarito.

Gran cantidad de especialistas del deporte e incluso protagonistas de diversas disciplinas, serán parte del evento, como ser Héctor “Tote” Campos, Omar Narváez, “Vanshi” Thomas y profesionales como Héctor Weber.

Con grandes protagonistas

El experimentado profesor nacional de educación física, Héctor Weber, será parte del 3er Congreso Solidario Online de Ciencia, Deportes y Campeones, que se desarrollará el sábado 3 de octubre, a beneficio del profesor Javier Chiarito.

En el Congreso expondrán profesionales de nivel nacional e internacional como Jerónimo Milo, Eduardo Brandenburg, Guillermo Spotorno, Pablo Maccari, Juan Renda, Iván Tellnow y Matías Suhurt.

Por su parte, la hora de campeones estará representada por los prestigiosos deportistas internacionales Evangelina Thomas, Omar Narváez y Héctor «Toto» Campos.

Héctor Weber es Profesor Nacional de Educación Física ya que se recibió en el ISEF Nº 1 «Dr. Enrique Romero Brest» de Buenos Aires en 1974.

«Me dediqué muy tempranamente al entrenamiento deportivo, lo que definió esa orientación fue mi experiencia como atleta, el no haber podido seguir trabajando en ese ítem, y en la posibilidad de entrenar equipos de atletismo que se me fue presentando. El buen rendimiento que obtuve y una beca que conseguimos en 1981 con José Ramón Velázquez, en la cual estuvimos en México en el curso para entrenadores de alto nivel», afirmó.

Viviendo en Buenos Aires, a Weber lo designaron entrenador del equipo argentino de atletismo y estuvo en esa función hasta 1996. En 1993 ingresó como disertante del Sistema de Formación y Certificación de Entrenadores de la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF).

«Hasta hoy sigo en el staff. También hice la nivelación, el sistema de formación de entrenadores consta de cinco niveles, yo soy entrenador nivel 5 (el más alto), especializado en desarrollo deportivo», explicó Weber.

Como docente, dictó clases orientadas a ciencias biológicas, a la evaluación funcional y a teoría del entrenamiento. «Cuando llegué a Comodoro seguí con ese tema y me aboqué a la diagramación de una tecnicatura en entrenamiento deportivo», contó.

Respecto a su participación en el 3er Congreso, dijo que «es una gran satisfacción poder contribuir para que nuestro colega, el profesor Javier Chiarito, de quien fui profesor, haga el tratamiento que está necesitando y que se pueda recuperar de la mejor manera posible. Me alegré mucho de que tanta gente respondió para contribuir con esta causa tan noble».

Para el 3er Congreso Solidario Online de Ciencia, Deportes y Campeones, Héctor Weber preparó una charla centrada en el entrenamiento de la velocidad, un tema muy requerido.

La misma estará basada en tres puntos: Descripción de lo qué es la velocidad; Diagnostico de la velocidad (cómo se diagnostican los niveles de rendimiento que el individuo tiene al comenzar un entrenamiento de velocidad); y Desarrollo (cómo hacemos para desarrollar la velocidad en los individuos).

«Esta cualidad es determinante, el rendimiento en los seres humanos se debe a sus niveles de velocidad, fuerza rápida y potencia, que todas se corresponden al mismo tenor», argumentó.