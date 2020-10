Se espera conocer el formato del Federal A

Este martes, se reunirán, de manera virtual, los dirigentes de los clubes participantes del Torneo Federal A, para definir entre otras cuestiones, el formato de competencia que disputarán y desde cuándo, siempre que las condiciones sanitarias así lo permitan.

Vale destacar que hasta este lunes, las instituciones que quisieran hacerlo, podan enviar al Concejo Federal, sus proyectos de formado de certamen. A la vez, varios equipos ya iniciaron con los entrenamientos, luego de que contar con la autorización de la AFA.

Definición online

Desde las 19 horas de este martes, vía Zoom, se reunirán las autoridades integrantes de la Mesa del Torneo Federal A, es decir los dirigentes de los clubes participantes de la competencia junto con sus pares del Consejo Federal del Futbol Argentino.

En este nuevo encuentro, las autoridades tendrán varios temas a tratar, entre ellos, el formato de la competencia que deberán disputar de cara a la definición de los ascensos a la Primera Nacional, los cuales, tal como anunció AFA desde el inicio del ASPO, se concretarán en cancha.

En esta reunión, se espera que se conozca el formato por el cual se definirán los dos ascensos a la Primera Nacional y la posibilidad de disputar una «promoción» frente al un conjunto de la B Metropolitana por otro lugar en la categoría superior, tal como indica el sitio web especializado, Ascenso del Interior.

Este, a la vez, indica que “la resolución de la forma de juego destrabaría, a pedido de los clubes, el inicio de los entrenamientos ya que, como fue informado oportunamente luego de la última reunión, la gran mayoría de las instituciones iniciaría con las prácticas presenciales luego de conocer si deberán participar o no de la competencia y cómo será la misma”.

Vale destacar que desde el pasado 21 de septiembre, la Asociación del Futbol Argentino, realizó una serie de indicaciones y autorizaciones por fases para sus distintas categorías; por lo que en el caso del Federal A, desde esa misma fecha se daba permiso para comenzar con los entrenamientos de los clubes, si así lo desearan.

De hecho, clubes como Sarmiento de Chaco y Huracán Las Heras, Chaco For Ever, más Deportivo Maipú y Camioneros, son algunos de los que ya han iniciado con sus prácticas, de manera grupal, cumpliendo testeos y protocolos indicados para el reinicio de las actividades de entrenamiento físico.

El mismo Ascenso del Interior, compartió un relevamiento de las posturas y proyectos de formatos de Torneos que avizoran los clubes, entre los cuales se destaca el Hexagonal, aunque con menos adherencia el octogonal. También se evalúan dos Cuadrangulares.

Además, los clubes debían enviar su confirmación de participación o no en el Torneo al Consejo Federal.