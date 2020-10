Sastre pone el foco en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, durante la semana, se reunió con Belén y Fernanda Murúa con quienes acordó una agenda de trabajo en conjunto para fortalecer las políticas públicas de protección a la niñez en la ciudad. El encuentro se concretó bajo la premisa de que ante la amenaza, vulneración o violación de derechos, el Estado y la sociedad deben intervenir juntos. En ese sentido, las jóvenes convocadas por el Ejecutivo Municipal se han convertido en referentes de lucha en esta materia, por eso acordaron avanzar en un proyecto de Ordenanza para impulsar distintos programas de alcance local.

Al respecto, el Jefe Comunal explicó: “En los últimos años, se realizó un fuerte trabajo en conjunto con el Poder Judicial, que nos permitió avanzar en la cantidad de denuncias, así como en intervenciones a través de protocolos que buscan evitar la revictimización. Sin embargo, no es suficiente, en ese caso queremos trabajar sobre el hecho y lo que necesitamos reforzar es el antes, mediante acciones de prevención y el después, con la contención”.

“Y para reforzarlo, tomamos la decisión de crear un espacio que nuclee a los muchos actores que están trabajando en forma silenciosa, a través de organizaciones sociales o grupos de vecinos. Es por eso que se van a reglamentar las acciones a través de una ordenanza, que queremos que sea el resultado del trabajo colectivo. Motivo por el cual convocamos a quienes están comprometidos con esta temática para poder avanzar en conjunto”, sostuvo el Intendente.

Además, Sastre remarcó: “Entendemos que este flagelo debemos combatirlo todos juntos y el acompañamiento a las víctimas y sus familias nos convoca a repensar estrategias y sumar voluntades para estar más cerca cada día desde la contención. En ese marco, vamos a presentar al Ministro de Familia una propuesta sobre este programa porque entendemos que es de suma importancia contar con su apoyo”.

Por otra parte, Fernanda Murúa destacó: “Nosotras sentimos un enorme orgullo de que Gustavo Sastre, el intendente de la ciudad donde crecimos, nos haya recibido con tanto cariño y respeto. Eso nos da mucha fuerza y nos anima a querer empezar a trabajar fuerte de manera formal con todo lo que atañe la niñez porque con Belén venimos trabajando fuerte, pero no dejamos de estar solas. Y cuando recibís el respaldo de un Intendente, uno se puede ponderar como mujer que lucha por la infancia, contra este delito aberrante y con las violencias que reciben hombres y mujeres”.

“Entonces, tener un Municipio que viene trabajando bien y que quiere recibir a gente que quiere trabajar a la altura de las circunstancias y que quiera seguir dando pelea contra este delito aberrante nos llena de expectativas. Desde un primer momento pudimos plantear el evento que vamos a tener en noviembre donde van a participar el Ejecutivo y el Concejo ya es un inicio triunfante que le da voz a los niños, adolescentes y a esas madres y padres protectores que muchas veces son silenciados. También es en honor a todas las que no están y a todas esas personas que no pueden hablar y muchas veces se van a dormir sin poder poner en palabras lo que les pasa y empezar a sanar”, indicó la joven.

Por último, Fernanda Murúa precisó que “más allá de saber que nuestra lucha es genuina, porque la llevamos en la sangre, ver que un Municipio te respalda, que te abraza, que te escucha y que quiere cambiar las cosas y darle esa importancia tan grande que tienen las infancias es impagable. Se trata de que no haya más silencio sobre las infancias, ya cuando alguien como Gustavo, no deja que sea un tema más en la agenda, como hacen muchos otros funcionarios en el resto del país donde le dan vuelta la cara a estas situaciones. Por eso, estoy orgullosa de mi Intendente, porque ha demostrado que no le tiene miedo a hablar de estas cosas y pone el cuerpo y el alma en ver a las infancias y lo que pasa. Con toda la fuerza y el acompañamiento creemos que se puede hacer mucho más”.