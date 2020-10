Sastre confirmó que el Hospital de Madryn se quedó sin camas disponibles

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, confirmó ayer domingo que se registró una nueva muerte por Covid-19 en la ciudad. Pero, además de ello, el Hospital se quedó sin camas y de los primeros 400 casos relevados del “Plan Detectar” de Nación en el barrio Fontana, de 31 testeos, 24 fueron positivos.

Además, el jefe comunal manifestó que “tengo que ponerme en el lugar de los vecinos, de los que están atravesando dificultades económicas por no poder trabajar en sus espacios, de los que tuvieron que cerrar emprendimientos, de los que aún no pudieron activar porque dependen de actividades como el turismo. Juro que lo sé, y lo entiendo perfectamente. No me causa gracia ver cómo se cierran locales, no me parece anecdótico que esto suceda. Pero la salud es más importante que nada, y necesitamos que todos lo entiendan”.

“Si tuviéramos que tomarlo como boca de urna, la realidad es que la situación es más que preocupante, y podría llegar a ser crítica. Con pandemia o sin pandemia, el total de las decisiones tomadas por un Gobierno, ya sea Municipal, Provincial o Nacional, no alcanzará la alegría de un total de la población. Jamás va a suceder. Y entendemos que son las reglas del juego, pero la realidad es que más allá de los reclamos, deben entender que esto no sucede solo en Puerto Madryn. Es lo que nos tocó atravesar, nadie tiene experiencia de Gobernar en pandemia, ni el que se queja, ni el que se adapta a las medidas. Ninguno atravesó esto antes, entonces debemos ser solidarios como ciudad”, dijo el Intendente.

Por otro lado, Sastre admitió que “a esta altura de la pandemia, creo que ya todos tienen en claro cuáles son las condiciones de cuidarnos y poder cuidar a los demás. Muchos creen que son inmunes a esto, pero tampoco analizan qué en toda familia siempre hay algún integrante que es factor de riesgo. Entonces si no tenemos solidaridad ni siquiera con los nuestros, son muy pocas las chances de salir de esto en pocas semanas”.

Plan detectar

El jefe comunal de Puerto Madryn fue claro y afirmó que el inicio del Plan Detectar enviado por el Ministerio de Salud de Nación, en el barrio Fontana “es más que preocupante. De 31 testeos hechos en la mañana del domingo, 24 fueron positivos. Tenemos 9 personas internadas en terapia intensiva, de las cuales siete están siendo ‘ventiladas’ y este domingo murió otro madrynense por Covid-19”.

Por último, dijo que “molesta la forma en que van cambiando los discursos. Lamentablemente, mientras no le suceda algo a alguna persona cercana o un familiar, vamos a tener que seguir escuchando a algunos decir que la pandemia es una mentira, que es una cuestión política, que nos gusta tener encerrados a los vecinos. Una locura, realmente. A mí más que a nadie le interesa que todos los vecinos puedan seguir trabajando, pero no a costa de vidas de otros vecinos”.

“Algunas cosas son lastimosas. Yo entiendo que la culpa siempre va a ser del Intendente. Porque si perdemos a algún vecino, el Intendente debería haber vuelto de fase hace tiempo, y si retrocedés de fase, es porque nos gusta tenerlos encerrados en sus casas. Es inentendible. Ayer (por el sábado) leía a vecinos en redes sociales que convocaban a una marcha para este lunes con el argumento de que ‘en Madryn no hay ninguna persona internada por Covid’. Me gustaría que puedan dirigirse al Hospital, y ver la realidad en la que trabajan los profesionales de salud en el nosocomio, a destajo y con una vocación invalorable”, concluyó Sastre.