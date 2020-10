Sastre augura que la economía local se reactive en la temporada de verano

El intendente Gustavo Sastre resaltó la efectividad del Plan Detectar Federal lanzado días atrás en Puerto Madryn, donde se registró un incremento significativo de los casos a raíz del sistema de encuestas por hogares y de aquellos ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a los centros de atención para hisoparse, tras presentar síntomas compatibles con Coronavirus.

“Nos encontramos con muchas situaciones que podíamos sospechar, pero esto no hace más que certificarlas y, por supuesto, darnos la posibilidad de empezar a aislar a las personas contagiadas que, de no haber estado esta situación, no nos íbamos a enterar nunca”.

También, el Jefe Comunal se refirió a la situación del sector gastronómico, a raíz del pedido de apertura de bares y restaurantes que tuvo lugar días atrás.

Reunión con sectores

“Recién terminamos una reunión con todo el sector, la cual fue muy buena y donde hablamos como madrynenses, acordando algunas acciones para llevar adelante más allá de la situación de apertura o no, y estoy muy conforme”, apuntó Sastre, recordando que el Decreto de Necesidad y Urgencia provincial rige “hasta el miércoles”.

“Hablamos de la situación actual, de lo que todos sabemos, de lo que se da con este tema del cierre, de lo que afecta al sector, pero estamos buscando alternativas para poder flexibilizar la actividad ya que entendemos que la situación económica asfixia al sector; y también somos conscientes, como lo he visto, de que en muchas situaciones o en la mayoría trabajan muy bien con los protocolos”.

Analizan situación de restós y gimnasios

En el mismo sentido, el Jefe Municipal planteó: “Voy a ser muy permisivo con algunas situaciones que salgan bien, ya que no podemos permitir cerrar por cerrar un sector y perjudicarlo de esta manera”.

Sobre los representantes de gimnasios, que también estuvieron presentes en el encuentro, anticipó que “iremos viendo, son muy distintas las actividades individuales que las grupales, hay que marcar una diferencia; iremos evaluando; más allá de que uno quiera colaborar y tratar de flexibilizar algunas actividades, tenemos que tener la responsabilidad suficiente para no perjudicar la situación sanitaria”.

“Tenemos en claro lo que queremos”

Consultado sobre la eventual flexibilización de la cuarentena, Sastre puntualizó: “Nosotros tenemos muy claro qué queremos desde el Estado Municipal, ahora trabajaremos con algunos ministros del Gobierno Provincial para solicitar lo que nosotros pretendemos para Puerto Madryn. Acá tenemos que tener en claro que muchas veces, terminan siendo decretos provinciales genéricos para distintas localidades, y no todas las ciudades somos iguales; aquí, por ejemplo, la gastronomía es una industria fundamental. Quizás en Madryn tenemos 300 locales gastronómicos y en Trelew tenemos 5, entonces, no se afecta de la misma manera la cantidad de empleados. Esa visión tenemos que tenerla desde el Estado Municipal, la venimos mostrando e insistiremos sobre la misma”, expresó. “Quedan muy pocos días del DNU”, recordó Sastre, agregando que “no variará demasiado la decisión que haya que tomar”.

“He hablado con el Ministro de Salud y le planteé cuál era mi posición y lo que pensaba sobre el tema”, sostuvo.

Augurando la temporada de verano

En cuanto a la vuelta de la actividad turística, debate que por estos días está teniendo lugar en el plano nacional, Sastre manifestó que “Madryn está siempre lista para recibir turistas, y el sector está esperando más que nadie que esto se pueda reactivar; ojalá podamos tener esa situación de amesetamiento de los contagios en pocos días para empezar a soñar que podemos llegar a una temporada de verano” y reconoció que “ya demasiado sufre el sector, demasiado lo sufro a la par de ellos porque me duele y lo entiendo, no hay área más afectada que la del turismo, y sería una alegría enorme saber que podríamos tener temporada de verano”.

Turismo y recepción local

La pandemia “varía día a día y esto es muy dinámico”, admitió el Intendente, recordando que “de no tener nada pasamos a una situación preocupante y esperamos que de golpe nos encontremos con otra situación que muestre que esto (por los contagios) empezará a descender”.

El sector turístico “tiene empresarios con la suficiente capacidad como para poder trabajar en el tema, y así también lo está haciendo la Secretaría de Turismo; el turismo que pueda llegar a Madryn se va a manejar con la responsabilidad y la consciencia suficiente desde el sector, de eso no hay que tener dudas”.