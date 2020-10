Reportan oficialmente 20.288 fallecimientos desde el inicio de la pandemia

El Ministerio de Salud informó este jueves por la noche que 20.288 personas murieron con coronavirus en Argentina desde el inicio de la pandemia, luego de sumar al cómputo oficial 3.050 decesos declarados días atrás por la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, incluidos esos casos, la cartera sanitaria informó en su parte de este jueves que se reportaron en total 3.352 decesos y 14.001 casos positivos de coronavirus (765.002 desde marzo pasado).

La cartera sanitaria indicó que son 3.799 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,6% en el país y del 65,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De los 765.002 contagiados, el 78,84% (603.140) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 1789 hombres y 1542 mujeres, de los cuales 21 fallecidos residentes en la provincia de Buenos Aires no registran dato de sexo.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.407 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 924; en Catamarca, 5; en Chaco, 200; en Chubut, 188; en Córdoba, 1.966; en Corrientes, 7; en Entre Ríos, 186; en Jujuy, 175; en La Pampa, 28; en La Rioja, 22; en Mendoza, 799; en Neuquén, 186; en Río Negro, 287; en Salta, 359; en San Juan, 34; en San Luis, 93; Santa Cruz, 142; en Santa Fe, 2.073; en Santiago del Estero, 126; en Tierra del Fuego, 164; y en Tucumán 623.

En tanto, Formosa no reportó positivos, mientras que Misiones (-2) presentó números negativos porque reclasificó casos a otros distritos.

En las últimas 24 horas fueron realizados 26.662 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.002.975 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 44.141 muestras por millón de habitantes.

El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 423.084 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 126.890; Catamarca, 292; Chaco, 8.743; Chubut, 4.143; Córdoba, 36.169; Corrientes, 1.100; Entre Ríos, 7.669; Formosa, 104; Jujuy, 15.845; La Pampa, 791; La Rioja, 4.850; Mendoza, 25.848; Misiones, 94; Neuquén, 8.079; Río Negro, 13.126; Salta, 12.774; San Juan, 751; San Luis, 1.575; Santa Cruz, 4.986; Santa Fe, 44.471; Santiago del Estero, 3.545; Tierra del Fuego, 4.527; y Tucumán, 15.546.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino. (Fuente: Télam)