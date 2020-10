Renzo Blotta dio positivo de coronavirus y no correrá

El piloto comodorense Renzo Blotta, estaba listo para tomar destino a Buenos Aires, para disputar una nueva fecha del Turismo Pista el próximo fin de semana.

Sin embargo, en los testeos previos al viaje, dio positivo de COVID-19, lo cual le impide ser parte de la carrera. Ya se encuentra cumpliendo con el correspondiente aislamiento.

En aislamiento

El piloto sureño Renzo Blotta, ya se encontraba en los últimos preparativos para emprender el viaje a Buenos Aires, previo a lo que sería su participación en la próxima fecha del Campeonato del Turismo Pista.

Sin embargo, junto a su padre, con quien viajaría, se realizaron, en horas del mediodía el hisopado para COVID-19; resultado positivo para Renzo, negativo para su padre. Claramente, eso llevó a la cancelación del viaje como así también a la participación en la competencia y rápidamente cumplir con el proceso de aislamiento del piloto y parte de su grupo familiar.

Renzo no dejó la oportunidad dentro de su amargura en agradecer a todos aquellos que estaban pendientes de su regreso: “la verdad me siento muy mal no esperaba este resultado me cuido siempre pero lamentablemente me tocó, siento mucho por mi equipo que ya tenía todo listo”.

Agregando el agradecimiento a “mis sponsors, que estaban como yo, muy contentos por el reinicio de la actividad”, pero siendo optimista, indicó que “ahora a cuidarme y cuidar a mi familia, somos muy responsables en lo que hacemos por eso nos fuimos a hacer el hisopado como lo íbamos a hacer cuando volvíamos, a pensar en la próxima fecha”.