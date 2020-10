Referentes sindicales no creen en las respuestas que les dio el Ejecutivo

Los representantes de la mayoría de las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública se reunieron ayer con el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, José María Grazzini, y el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena.

Luego de esto se quedaron toda la noche dentro de Casa de Gobierno, al tiempo que otro grupo de trabajadores estatales se apostó en el frente de Fontana 50. Esto se realizó esperando ser recibidos por el propio Mariano Arcioni, algo que finalmente no se llevó a cabo.

Tras esperar por largas horas poder dialogar con el Gobernador, los referentes sindicales se retiraron hoy de Casa de Gobierno y dialogaron con quienes estaban afuera.

En dicha oportunidad afirmaron que no hay datos concretos que permitan afirmar que la situación económica de la Provincia se normalizará. También descreen de que se vaya a salir del pago escalonado durante noviembre, afirmando que no se cancelarán haberes adeudados y que no hay datos específicos que permitan avizorar una normalización en la situación.