RECUPERAR PARA TRANSFORMAR

Al Pueblo de la provincia del Chubut:

Hace ya 17 años, que los chubutenses venimos siendo sometidos a humillaciones que no tienen antecedentes en la historia institucional de nuestra provincia.

Sería muy largo reseñar los atropellos perpetrados por quienes asumieron la responsabilidad de gobernar en el año 2003 —todo el Partido Justicialista, en todas sus versiones— que, desde entonces hasta ahora, han gestionado el gobierno de la provincia y con mayoría legislativas

Basta sólo recordar que el autoritarismo, la corrupción, la entrega de nuestros recursos, la incapacidad, la falta de patriotismo nos ha llevado a la situación actual donde directamente no hay estado: el Poder Legislativo no sesiona; el Poder Judicial tampoco y está acéfalo en su máximo tribunal. La justicia corre un riesgo tremendo y definitivo si su Superior Tribunal provincial llena sus vacantes con amigos del poder y fruto de un trueque de favores y cargos en vez de hacerlo eligiendo a hombres y mujeres comprometidos con la constitución, la democracia y la ética; y el Poder Ejecutivo casi sería mejor no hiciera nada, porque lo que hace lo hace mal.

A la deuda salarial, se le suma el riesgo de la Caja de Jubilaciones de la Provincia; el daño irreparable a generaciones de chicos que hace ya más de un año no pueden asistir a clases; la precariedad de nuestro sistema sanitario; la inseguridad; y el avance de la droga y el narcotráfico con complicidades del poder denunciada por propios ministros del gobierno actual.

Pero no todo fue frustración. Como contrapartida al naufragio está la firmeza de un partido: la UNIÓN CÍVICA RADICAL, que sustituye la sumisión del silencio cómplice por la denuncia y está invariablemente alerta a oponerse a este caos, como la ratifica el combate sin concesiones que ha brindado en todos los ámbitos —y por todos los medios— a este régimen.

Muchos hombres, mujeres y un inmenso conjunto de jóvenes de la UCR resistieron, a este régimen corrupto y autoritario. Estas luchas han servido como la experiencia que les posibilitó adquirir un compromiso definitivo con la causa. Y esto significa recuperar la honradez para gobernar y asumir sin claudicaciones la defensa de nuestros recursos. Son los caminos para volver a tener un Estado presente.

Somos un grupo de radicales que entendemos que es precisamente la militancia de estos hombres y mujeres, la que le da el sustento y fundamento a este manifiesto, ante el rigor de esta realidad propuestas adecuadas a la acción que soportamos.

Es cierto que también hubo defecciones. Y las hay. Es verdad que algunos se apartaron de la defensa de nuestros valores, como también es real que fueron expulsados cuando avalaron la entrega vil y corrupta de las concesiones petroleras, mientras otros pasaron a formar un partido político provincial desde cargos que habían asumido como candidatos de la UCR, posibilitando prácticamente la suma del poder público a los gobiernos de turno.

Pese a todo ello hubo radicales que, más allá de las adversidades electorales, perseveraron en sus luchas. Esto es lo que posibilita —sin duda alguna— que ahora pasemos a ser la única alternativa válida a la corrupción y desmanejo que nos gobierna. No agotamos nuestra prédica y nuestras luchas, solo en lo electoral.

La actualidad demuestra que el partido del gobierno, el PJ, no está en condiciones de gobernar; ya ha demostrado con creces su ineptitud, su corrupción y desinterés por la provincia del Chubut. Hay un ejemplo categórico: en una de las causas penales que se tramitan, algunos de los miembros del gabinete de estos gobiernos, confesaron integrar una asociación ilícita. Eso era y es lo que gobierna Chubut.

Entendemos que, en los últimos años, la UCR —desde sus conducciones— ha perdido todo tipo de presencia en el escenario político provincial. Es más: nos llama poderosamente la atención, que sus representantes parlamentarios guarden silencio ante esta situación y no pongan en marcha ninguno de los mecanismos que la Constitución les brinda.

Sin embargo, hay algo que es peor: aparecen en algunas circunstancias como abogados defensores del gobernador, pretendiendo salvarlo de sus obligaciones en el manejo financiero de la provincia, pretendiendo hacer recaer esa responsabilidad en los servidores públicos. Inaudito.

Los legisladores nacionales, abandonando la causa de los desposeídos y negándose a votar impuestos que afecten a los más ricos, para que no siempre se grave el consumo que impacta en los que menos tienen. Aquí, nuestro partido guarda un inaceptable silencio. Algunos parecen haber cambiado convicciones por conveniencia.

Desde el radicalismo (no desde ninguna coalición electoral preexistente), y las fuerzas políticas que deseen acompañar, deberán ser el instrumento idóneo para la transformación de la realidad actual, que para nada constituye el modelo de estado ni de sociedad que queremos afianzar.

Esperamos ansiosos se pueda desarrollar la convención del partido de manera presencial —aunque ello haga más larga la espera—, para poder debatir allí y definir conductas partidarias que nos permitan recuperar nuestra identidad, ser los protagonistas principales de esta acción política tendiente a revertir el caos que hoy padecemos.-

La no presencia cívica de la conducción formal de la UCR y sus representantes parlamentarios, no significa que la UCR no esté más presente que nunca y sea la única alternativa válida frente a este régimen.

SOLARI YRIGOYEN HIPOLITO 4.109.414 ALBERTELLA GRACIELA 12.538.266 ZARATE SATURNINO 5.494.652 ROSSI FLORENCIA 25.684.582 FRANICH COCO 10.657.338 RODRIGUEZ PATRICIA 20.238.965 RAMON JOSE MARIA 21830830 MILLAMAN ADRIAN 11.819.001 PERUZZOTI VANESA 25.975.382 CHINGOLEO DANIEL 27.977.620 MATTUZ GUSTAVO 23.514.957 VARGAS LETICIA 23.635.841 SAULO HUGO 10.657.387 OLIVARES ALBA 21.000.349 CASTILLO JORGE 20.095.735 RECHENE RAQUEL 13.733.969 INFANTINO JOSE 11.001.085 MARIANA ELISSALDE 31.148.542 LABORDA HECTOR 10.798.970 CORREA TERESA 4.236.281 PEDRAZA SATURNINO 5.504.476 VALLEJOS ANA MARIA 13.807.393 POGORZELSKY GUSTAVO 17.250.688 PICHAUD MARTA 14.757.433 RODRIGUEZ LUIS 23.329.972 PUENTE GRACIELA 11.328.509 RABAL HORACIO 7.888.772 PERVERSI JOGE 13.735.074 ANZORENA HECTOR 12.518.904 MONJE JOSE 7.813.916 LOPEZ MIRTA 10.583.906

CIMADEVILLA MARIO 11.073.645 RISSO ROBERTO 10.868.759 GARCIA LUIS 7.990.208 NASIF ALEJANDRA 13.380.642 AGÜERO GUSTAVO 17.585.476 CALVO TAMARA 38.806.899 CAYU NESTOR 17.536.622 RICHARDS ALEXIS 37.677.048 TORRES HERMAN 13.330.282 HANSEN VANESA 26.447.318 FABIAN GOMEZ LOZANO 23.201.873 WILLIAMS ANTUEL 7329926 CHINGOLEO JOSE 10.434.370 BARRIOS HECTOR 14.815.917 BENAVIDEZ IRMA 20.095.954 CORREA RODOLFO 4.960.593 ABAD EXEQUIEL 12.626.747 RUIZ COBO ANTONELLA 38.300.648 LAZZARI RODOLFO 5.854.390 WILLIAMS HECTOR 24.317.466 BRUNT NORMA 20.236.400 CORDOBA LUIS 13.065.517 MENENDEZ NELLY 10.304.616 FREEMAN NESTOR 16.391.832 SANTIAGO SILVIA 12.070.822 MULBAYER SERGIO 12.699.395 VALLEJOS MARIELA 23.709.154 ROCO MAURICIO 26.889.371 ENTRAIGAS SUSANA 14.153.772 IBARROLA CESAR 8.526.253 PARVOLOFF AMALIA 12.538.187 ZELICH MARCELO 38.299.439 EVANS LUIS 17.412.582 ANZORENA HUGO 37.624.065 RODRIGUEZ ANALIA 26.670.326 GAMAZO SERGIO 21.959.250 MALASPINA ULISES 6.143.239 ALANIS NELSON 23.158.328