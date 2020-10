Rawson: La Cooperativa anunció el nuevo Contrato de Concesión

Este domingo, en el predio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, se realizó el acto por los 40 años de la Institución. Asistieron autoridades municipales, concejales e integrantes de las fuerzas.

El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Marcelo Griffiths, en un discurso conciliador, llamó a dejar las discusiones estériles y trabajar por el progreso de la ciudad. Remarcó que las diferencias han impedido el desarrollo de la ciudad, cuestión que también reconoció el intendente Damián Biss en sus palabras. Ambos dirigentes, coincidieron en dejar de lado los posicionamientos políticos, y trabajar en pos del crecimiento de Rawson.

Contrato de Concesión

El anuncio más importante fue la decisión del Poder Concedente de enviar al Concejo Deliberante el borrador del nuevo Contrato de Concesión, ya que el que se realizó en 1980 caducó en el año 2013. Griffiths reconoció que “el no tener Contrato de Concesión desde el año 2013, nos ocasionó serios inconvenientes. El Contrato da previsibilidad empresarial y otorga seguridad a las entidades bancarias para posibilitarnos créditos con el fin de seguir generando obras para la ciudad”, y añadió que “hemos presentado a la Municipalidad un Contrato de Concesión de los servicios públicos pensando en un Rawson a 20 años, una herramienta que esté a la altura del avance que demanda la actividad comercial, industrial y pesquera”.

A su vez, valoró la decisión política del intendente Biss quien entendió rápidamente los inconvenientes que le genera a la ciudad no tener un Contrato de Concesión acorde a la realidad y con proyección de crecimiento.

En tanto el Intendente manifestó: “Firmamos un acta de intención porque estamos convencidos que antes que termine nuestra gestión, es necesario enviar un nuevo Contrato de Concesión para que nuestros Concejales lo puedan tratar. Una empresa que hoy no tiene previsibilidad, como la Cooperativa, está impedida en acceder financiamiento, a poder generar proyectos para la sociedad”.

Biss sostuvo que “el Contrato de Concesión para la Cooperativa es como un recibo de sueldo para un empleado. Cuando uno va a pedir un crédito, lo que la entidad te pide es un recibo de sueldo para corroborar que se pueda devolver el dinero. El Contrato de Concesión es algo similar. Sin esta herramienta, la Cooperativa a largo plazo no puede desarrollar un proyecto ejecutivo de los proyectos públicos de la ciudad”.

Planificación

En su discurso, el Presidente remarcó que la ciudad necesita un plan de desarrollo, teniendo en cuenta los nuevos loteos, la administración pública, el comercio, la industria y el fuerte de la ciudad: la pesca. “Para acompañar su crecimiento se requiere la ampliación de potencia de la Subestación del Puerto Rawson, generar una nueva alimentación exclusiva para las plantas pesqueras y la construcción de una Estación Transformadora de la zona norte de Playa Unión”.

Remarcó que la obra de la Planta Potabilizadora es la más esperada. “Somos muy optimistas por el mensaje del intendente Biss sobre la aprobación del financiamiento para la obra de la ampliación. Una mayor producción de agua potable permitirá que el nuevo Centro de Distribución en la zona norte de Playa Unión desarrolle toda su potencialidad abasteciendo al sector, que es la zona de expansión de la playa”.

Añadió al respecto que “hemos proyectado el nuevo acueducto sur y Centro de Distribución Sur con una cisterna de 500 m3, con el objetivo de abastecer desde allí a las playas de Magagna, las nuevas urbanizaciones que se planifican en la margen sur y la zona portuaria con alta demanda en la temporada de verano”.

“La disponibilidad de agua potable, permitirá también ampliar el radio servido hacia lo que era la zona rural de la Ruta 7, donde se planifican varios proyectos de urbanización a los que hoy no podemos satisfacer en cuanto a sus requerimientos de agua potable”, esgrimió.

En torno a las cloacas, subrayó que “es necesario el reemplazo de antiguas colectoras de asbesto cemento, que se han renovado de manera parcial”.

Griffiths indicó en su discurso que “el crecimiento poblacional de la ciudad y las nuevas urbanizaciones requieren de obras de saneamiento, particularmente en el Área 12”. Además, destacó el trabajo en conjunto con la Municipalidad para reutilizar el agua tratada de los sistemas lagunares en riesgo forestal.

Falta de Tarifas

En el acto, reconoció Griffiths que “la fluctuante relación con los distintos Poderes Ejecutivos, tampoco benefició los servicios públicos de la ciudad. La falta de diálogo y el impedimento en la construcción de consensos boicoteó el progreso. Prueba de ello es la no actualización de tarifas en los últimos casi 4 años”.