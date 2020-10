Puratich confirmó que Chubut tendrá temporada de verano

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados económicamente por la pandemia de coronavirus. Desde que iniciaron las medidas de restricción de la circulación, las entidades del rubro solo están administrando egresos, por lo que la situación se ha vuelto sumamente delicada y compleja.

Chubut no está exenta de esto, ya que varias localidades tienen al turismo como uno de los principales motores económicos y generadores de empleo. Ya se ha perdido la temporada invernal y ahora la discusión se centra en lo que sucederá durante el verano en las distintas localidades provinciales, atentos a la situación epidemiológica de cada una de ellas.

En este contexto, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, adelantó que ya están realizando las labores y las gestiones correspondientes para que se pueda habilitar la temporada de verano en el territorio provincial. No obstante, esto ocurriría con algunas restricciones y con celosos protocolos para evitar la propagación de contagios.

Puntualmente, el titular de la cartera sanitaria remarcó que “estamos trabajando para la temporada de verano, para tener habilitado, sobre todo, los lugares que viven del turismo, vamos a tener que habilitarlo y se está trabajando”.

En cuanto a la posibilidad de exigirles un hisopado negativo o algún tipo de constancia a las personas que vengan a Chubut de vacaciones, Puratich consideró, en una entrevista con Radio 3, que “es un gasto que no lleva a nada, porque una PCR negativa hoy no quiere decir que no tenga el virus mañana”.

En otro orden, el ministro de Salud de la Provincia ratificó que “vamos a tener temporada de verano con los cuidados y las restricciones que correspondan”. En cuanto a la postura del gobernador Mariano Arcioni al respecto, dijo que el mismo “está gestionando la posibilidad de tener hospitales modulares” para atender a los turistas en caso de ser necesario. “Eso seguro serán las novedades que pueda traer el Gobernador cuando regrese a la provincia”, lanzó.

Puratich también remarcó que “todo esto se está gestionando, trabajando, cuando esté todo en condiciones se podrá ejecutar de buena manera”.

Por último, se manifestó sobre la posibilidad de recibir turistas desde otras provincias, enfatizando que los vuelos para turistas aún no están habilitados por lo que lo que sucederá será un fortalecimiento en “el turismo interno. Tenemos una provincia hermosa con muchísimas opciones, será la oportunidad de disfrutar nuestra provincia”.