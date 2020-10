El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 10 horas para anunciar las medidas que regirán en la ciudad a partir del decreto de necesidad y urgencia distado por el Gobierno nacional.

Este fin de semana la Nación oficializó que dispone la extensión de las medidas de distanciamiento y aislamiento por coronavirus en departamentos de 18 provincias entre los que se incluye Escalante y Biedma.

Puerto Madryn no volverá a Fase 1 sino que se continuarían aplicando las restricciones que se acordaron días atrás con las autoridades nacionales y provinciales, las cuales tienen vigencia hasta el miercoles 14 de octubre.

En tanto, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aclaró a través de twitter que el reciente decreto nacional no implica un retroceso en las medidas ya implementadas. “Me veo en la necesidad de aclarar algo, que dos departamentos de la provincia vuelvan al ASO no implica fase 1. El ASO tiene 4 fases y volver a este status no implica fase 1”, precisó.