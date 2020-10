Puerto Madryn: Bomberos desarrollan estrategias para prevenir incendios rurales

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn realizan nuevas acciones, preparándose para lo que será la temporada de altas temperaturas con potencial riesgo de incendios rurales y de interfase. En esta oportunidad se realizaron dos reuniones importantes para la tarea preventiva, una con vecinos de los barrios con mayor probabilidad de incendios de estas características, y otra con autoridades de Servicoop.

Con los vecinos

Aunque se esperaba mayor convocatoria, de la primera reunión participaron residentes de los barrios El Doradillo, Mapú Ngefü y Quintas del Mirador (no había representantes de Solanas de la Patagonia), quienes tuvieron oportunidad de escuchar un amplio informe de la jefatura y comisión directiva de la entidad bomberil.

En el informe se consignó cuáles fueron los fenómenos, evitables, que hicieron que el incendio en el Parque Ecológico El Doradillo del pasado 31 de enero, a instancias de la tormenta de viento y polvo, se propagara de la manera que lo hizo cobrándose cuantiosas pérdidas materiales.

Sobre todo, en lo que el personal de bomberos puso más énfasis, es en lo necesario de respetar las medidas para evitar que se quemen viviendas en un incendio de interfase: estos son, incendios que se desarrollan en áreas contiguas urbanas-rurales o donde se entremezcla la vegetación con estructuras edilicias tales como viviendas o establecimientos agrícolas, según la definición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación.

Para los barrios mencionados las recomendaciones realizadas son realizar los correspondientes cortafuegos perimetrales, no tener vegetación alta cercana a la vivienda y no acumular poda.

Asimismo, se acordó con los vecinos realizar capacitaciones para instruirlos en qué hacer y qué no hacer, antes de la llegada de los bomberos y durante su actuación. Recordando que desde el año 2017 la Asociación ha brindado charlas preventivas a residentes de estos barrios.

También participaron de la reunión el secretario de Ecología y Protección Ambiental, Facundo Ursino, y el director municipal de Protección Civil, Carlos Agüero.

Con Servicoop

En el mismo sentido, se mantuvo una reunión con autoridades de Servicoop para establecer la instalación de dos hidrantes, o bocas de incendio, para que los autobombas puedan recargar agua sin tener que retornar al cuartel.

Estas nuevas tomas de agua, exclusivas para el uso en emergencias, se localizarán en el acceso al Parque Ecológico El Doradillo y en cercanías de la intersección de las calles Hansen y Tierra del Fuego para asistir a los incendios que se puedan producir en Solanas/Quintas. Desde Servicoop se comprometieron a aprobar en el corto plazo la instalación de una tercera boca en el acceso a Mapú Ngefü.

Desde la Asociación recuerdan que estas reuniones son parte de una sólida estrategia diseñada para mitigar las condiciones de riesgo de incendios rurales y de interfase que las altas temperaturas del verano junto a los pastizales secos propician. Como parte de esta estrategia se incluyen la compra de un kit forestal, de equipamiento personal para bomberos, el diseño junto a concejales de la ciudad de una ordenanza de quemas controladas, la implementación de un procedimiento interno para el cuerpo activo para este tipo de incendios, y una campaña comunicacional de educación y prevención a tal efecto.