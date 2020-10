Postergaron a los gremios

El Gobierno de Chubut ya no solo posterga el pago de haberes a los estatales, también posterga reuniones pactadas con los representantes gremiales de los trabajadores. Este miércoles estaba previsto un encuentro con los integrantes de la Mesa de Unidad Sindical y las autoridades del Ejecutivo Provincial, pero el encuentro fue pospuesto para este jueves, según trascendió. Sin embargo, el ministro de Gobierno, José Grazzini mantuvo un encuentro con los responsables de dos organizaciones sindicales, el SOyEAP y UPCN. Lo que todos los gremios solicitan es información precisa sobre el anuncio de finalización del pago escalonado. Por estas horas, hay quienes especulan que la decisión de recibir a algunos gremios y no a los que se había convocado, se funda en que el Ejecutivo busca negociar el pago de lo adeudado, y buscaría dividir las aguas entre las organizaciones sindicales, de modo tal que cuando no se arribe a un acuerdo, cargarían la responsabilidad en los representantes de los trabajadores, que en muchos casos están tan desacreditados como el Gobierno.