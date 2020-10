Posponen para el 21 de noviembre el reinicio de la Primera Nacional

Tras haber sido confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino el día 7 de noviembre como fecha de reinicio de la competencia de la Primera Nacional; ahora se reprogramó.

Ahora, sería el 21 de noviembre la fecha elegida para comenzar con el certamen, que, según trascendió, seria por cuestiones de organización y logística, asegurados por los mismos clubes participantes de la categoría. Además, si el Torneo iniciara el 7, todavía no confirmó el formato bajo el cual se jugará.

Habrá que esperar hasta el 21

Para el 7 de noviembre, se había pautado el regreso a la competencia de la Primera Nacional, tal como lo confirmo la Asociación del Futbol Argentino a través de su Boletín Oficial semanas atrás.

Sin embargo, la segunda divisional del fútbol y que tiene a Guillermo Brown como representante de Puerto Madryn y del Chubut, tendría como nueva fecha de reinicio de la competencia el día 21 de noviembre.

Según indicó el sitio web Doble Amarilla, serian varios los motivos arrojados por las instituciones participantes a través de sus dirigentes, del porqué del pedido de retraso. Uno de ellos, tiene que ver con el aspecto logístico, la intención de evaluar el retorno de la Liga Profesional y, por supuesto, la necesidad de terminar de definir un formato.

Vale destacar que fueron varios los formatos presentado por los clubes y que están siendo evaluados y que, cuando si se respetara al día 7 de noviembre como inicio, para este 26 de octubre, resta muy poco.

Un nuevo formato que se analiza

Durante el fin de semana, trascendió un nuevo formato que sería presentado al Comité Ejecutivo de AFA para su análisis: en primera instancia se jugaría por el primer ascenso.

Según indica a través de sus redes sociales “El Ascenso X3”, Atlanta y San Martin de Tucumán esperarán en Semifinales.

Se armarán dos Zonas, que estarán divididas así: por la Zona A conformada por Estudiantes RC, Estudiantes BA, Temperley, Deportivo Morón y Ferrocarril Oeste; mientras que en la B estarán Defensores De Belgrano, Sarmiento, Riestra, Tigre y Atlético Rafaela. Del puesto 2 al 6 de cada Zona juegan todos contra todos ida y vuelta, jugando así un total de 8 partidos cada equipo. El primero de cada Zona va a la semifinal del Primer Ascenso.

Las Semifinales del Primer Ascenso serán entre el Ganador Zona A vs Atlanta y el otro cruce Ganador Zona B vs San Martin Tucumán. Se jugará a 1 sólo partido sin ventaja deportiva. En caso de igualdad se define por penales.

De esta forma, los ganadores de las Semifinales jugarán la Final por el Primer Ascenso. El perdedor de la Final pasa a la segunda fase del reducido por el Segundo Ascenso.

Aquí, en la instancia por el segundo ascenso, ingresarán a la competencia los equipos ubicados del puesto 7 al 16 de cada Zona según la última tabla de posiciones de la Temporada 2019/2020. Esta fase, se jugará a 1 sola rueda (o sea 9 partidos). Los dos primeros de cada Zona entran a la Primera Ronda del Reducido.

La Zona A será integrada por Guillermo Brown junto con Platense, Agropecuario, San Martin San Juan, Belgrano, Alvarado, Independiente Rivadavia, Barracas Central, Mitre y Nueva Chicago. En tanto, la Zona B, estarán Gimnasia Mendoza, Villa Dálmine, Instituto, Brown Adrogué, Quilmes, Chacarita, Almagro, All Boys, Santamarina y Gimnasia Jujuy.

Los dos mejores equipos de cada Zona (para ser en total 4 equipos) se unen a los 10 equipos que no llegaron a la Final por el Primer Ascenso; de esta manera, serán 14 los conjuntos que disputarán en 7 cruces por la Primer Fase del Reducido.

Los 7 ganadores de los cruces anteriores + el perdedor de la Final por el Primer Ascenso, componen los 8 equipos que jugarán la segunda parte del reducido, eliminándose hasta llegar a una final que dará el Segundo Ascenso.