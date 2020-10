Por un corte de luz suspendieron audiencia en otra causa de corrupción

Este miércoles se debía a realizar una audiencia de ampliación de acusación contra el ex presidente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato, en una causa en la cual se lo investiga por enriquecimiento ilícito, la cual se postergó por cortes de luz y luego por falta de Internet.

Sin embargo, el fiscal Omar Rodríguez confirmó que la misma se realizará este jueves e informó que al ex funcionario provincial se le atribuirá un departamento de grandes dimensiones ubicado en Puerto Madryn.

El fiscal confirmó que se iba a realizar una “ampliación en la causa contra Barbato por enriquecimiento ilícito –puntualmente- una ampliación del objeto procesal”.

Explicó así que “además de los bienes que en su momento le atribuimos y que no podía justificar”, ahora se le sumará otro: “Un nuevo inmueble de Puerto Madryn, un departamento de unas dimensiones amplias y que fue adquirido por el padre de Barbato”.

Rodríguez agregó que dicha compra se efectuó “en momentos en que (Barbato) era funcionario público”, añadiendo que “en función de los datos y evidencia que hemos recogido, esta persona (el padre del ex titular de Lotería) era interpósita persona”.

“En realidad, el departamento lo habría pagado Barbato en la suma 150 mil dólares, en prácticamente tres cuotas. Los primeros 120 mil dólares se pagaron en tres meses, suma que en función de lo que ganaba y los ingresos de su padre, no encuentran justificación”, sentenció.

Agregó que la compra data de 2018 y que este departamento se suma a una casa en Playa Unión de 200 metros cuadrados y tres vehículos de alta gama, entre otros, con los cuales “hablamos de unos cuantos pesos”.

Concluyó señalando que la causa se encuentra en la etapa preparatoria, “reuniendo pruebas para encaminarnos a una acusación –confirmando que estos bienes- están sometidos a medidas cautelares para que no sean transferidos y en caso de ser condenado vamos a pedir el decomiso”.