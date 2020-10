Por el atraso a estatales la planta de adoquines de Trevelin está paralizada

El trabajador de Vialidad Provincial y capataz de la planta de adoquines de Trevelin, Pablo Cabrera, confirmó en diálogo con AzM Radio que los empleados se encuentran en retención de servicios.

“Se nos han juntado tres meses más el medio aguinaldo”, sostuvo, confirmando que “la planta de adoquines, conjuntamente con la zona de Esquel, se encuentra en retención de servicio en el lugar de trabajo, concurriendo de 7 a 14 horas pero con las máquinas paradas; no se está realizando la producción de adoquines con normalidad”.

Sueldos fuera del esquema

A ello, Cabrera sumó que “esta es una manera de manifestar la disconformidad hacia lo que el Gobierno está haciendo con nosotros, que es la falta de pago” y apuntó que “así como hoy por hoy no se está produciendo, tampoco se están cargando adoquines en los camiones para su entrega; los camiones no están entrando a la planta”.

“Lamentablemente, nos vemos perjudicados porque no estamos cobrando nuestros sueldos en tiempo y forma y esto es una cadena: al no trabajar nosotros no se entrega el adoquín y seguramente ello afecte a los pueblos, a raíz de lo cual no pueden hacer su colocación ni generar mano de obra”, analizó el estatal.

Más de un año de crisis

“Es la primera vez que estamos así, llevo 23 años en Vialidad, anteriormente pertenecía al Departamento de Puentes, estuve a cargo de cuadrillas y nunca pasamos por esto, que se nos quitaran días de campañas y horas extra; los pagos se venían realizando como corresponde, nunca tuvimos sueldos atrasados y se cobraba a más tardar el 10 o 12 de cada mes”, recordó Cabrera, quien reflexionó que “llevamos más de un año en esta crisis a nivel provincial, pero nosotros hoy nos sentimos muy perjudicados ya que, mal o bien, el trabajo lo realizamos, cumplimos con la repartición y ya es un problema que le corresponde al Gobierno de rendir cuentas sobre el motivo por el que tanto se le debe al empleado público”.

“Que den un paso al costado”

El trabajador de Vialidad auguró que “el día de mañana esto vuelva a la normalidad” y remarcó que “Chubut es una provincia que vive prácticamente del empleado público, Esquel y Trevelin también”.

Sobre el posicionamiento del Gobierno Provincial ante la crisis, manifestó: “En mi opinión personal, hay mucha bronca e impotencia que nos puede llevar a decir ciertas cosas que no son las justas. Pero hoy quisiera que todos den un paso al costado y empezar de cero. Es mucha bronca la que tenemos”, concluyó.