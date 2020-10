Podoroska busca escribir un nuevo capítulo en Roland Garros

Este jueves por la mala, desde las 10 horas, la tenista argentina Nadia Podoroska jugará una de las Semifinales del Abierto de Roland Garros.

Será frente a la polaca Iga Swiatek. Vale destacar que la rosarina, es una de las representantes nacionales en el certamen, como así también lo son Diego Schwartzman y Gustavo Fernández en Adaptado, que jugarán sus llaves de Semis el día viernes.

Desde las 10 horas, por el sueño Final

Una nueva jornada histórica para el tenis argentino, se vivirá este jueves, con lo que será la Semifinal protagonizada por Nadia Podoroska, en el Abierto de Roland Garros en Paris.

La joven, que tras 16 años llevó a una representante argentina en esta instancia, se medirá desde las 10 horas y por la señal deportiva de ESPN 2, ante la oriunda de Polonia, Iga Swiatek, quien el martes eliminó a Trevisant.

Precisamente, sobre la gran performance que la joven de Rosario está cumpliendo en este certamen, se expresó la mejor tenista de la historia en nuestro país, como lo es Gabriela Sabatini.

En declaraciones a ‘Radio Mitre’, “Gaby” destacó no solo lo hecho por la jovencita, sino también por “El Peque” Schwartzman: “Fue una alegría tan grande la de ayer por cómo se vivieron los partidos» indicó, sumando a la vez que «de la manera que jugó Nadia fue brillante, tuvo un primer set impecable aplicando su estrategia, la dominó totalmente».

«Lo que más me gusta de Nadia es que se anima a todos, se atreve a todo. El partido del Peque Schwartzman fue memorable», agregó.

Sobre Schwartzman que será ahora N°8 del mundo, analizó que «la cabeza que tiene Diego Schwartzman es increíble. Admiro su cabeza ganadora. Hoy está jugando un tenis maravilloso, con una solidez como nunca antes», expresó.

Apuntó además que «el haberle ganado a Rafa en Roma a Diego le da un plus importante. El saber que ya quebró esa barrera. Diego está con una confianza tremenda y le tengo mucha fe. Es un poco lo que hizo en Roma lo que tiene que hacer: moverlo. Con el revés paralelo lo puede sorprender mucho a Nadal».

Viernes de Semis para “El Peque”

En tanto, Diego Schwartzman jugará el viernes su instancia Semifinal ante Rafael Nadal, desde las 12:30 horas.

En la otra llave Semifinal, jugará Novak Djokovic, quien este miércoles le ganó a Carreño Busta (4-6, 6-4, 6-4 y 6-0) y jugará esta instancia frente a Stéfanos Tsitsipás que más temprano se impuso sobre Rublev por 7-5, 6-2 y 6-3.



Semis para Fernández también

Este miércoles, también llegó a su instancia Semifinal el tenista adaptado Gustavo Fernández, quien derrotó en su llave de cuartos a Gordon Reid, por doble 6-3.

Por ello, este jueves disputará la Semifinal ante Hewett, de Inglaterra. También jugará, en Dobles, junto al japonés Kunieda frente a la dupla Houdet- Peifer de Francia.