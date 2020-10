Pidieron la indagatoria de los tripulantes del barco Santorini

El fiscal federal Norberto Bellver se refirió a la investigación que se está desarrollando para intentar determinar responsabilidades en el brote de Covid-19 que se vivió en el puerto de Comodoro Rivadavia meses atrás. Aún se encuentra en la etapa de investigación, pero también se avanzó en algunos lineamientos.

En primer lugar, el fiscal federal remarcó que “nosotros hemos, después de la investigación, iniciado una causa pidiendo la indagatoria de los tripulantes y del armador del buque Santorini. Entendemos que tienen responsabilidades al respecto del salto del Covid-19 que hubo a partir del barco este”.

En este sentido, especificó que “ellos descendían, subían, bajaban, eso se pudo acreditar, por lo tanto, hemos pedido la indagatoria y estamos a la espera de que se resuelva la fecha de las mismas y que declaren para ver qué dicen”.

En la continuidad de su postura respecto a los tripulantes y el armador del Santorini, Bellver indicó que “llegado el momento se van estableciendo las responsabilidades, por lo pronto hay una infracción segura al artículo 205 (del Código Penal), porque no han cumplido con ciertos protocolos que tendrían que haber cumplido”.

Al ser consultado sobre quiénes eran las autoridades de aplicación para los protocolos establecidos, afirmó que los mismos eran “el Puerto, Prefectura y Pesca”. “Hemos detectado que han bajado del barco sin ningún tipo de autorización”, agregó.

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades de aplicación ante el brote, el fiscal federal dijo: “Tengo que esperar que declaren y después vamos viendo. Hasta ahora no he podido establecer responsabilidad de las autoridades”.

Sobre los testimonios recogidos hasta el momento, Bellver indicó que dialogó con “el prefecto Fernández, de Prefectura; la licenciada (Myiriám) Monasterolo (titular del Área Programática Sur); y el resto fueron contestaciones de oficios, tanto de Comodoro Rivadavia, como de la zona de Trelew y Rawson”.

Libraron oficios

Con todo, el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia a cargo de la doctora Eva Liliana Parcio de Seleme libró oficios a la Prefectura Naval Argentina para dar con el paradero de los tripulantes del buque pesquero Santorini y su armador, a fin de notificarlos que deberán comparecer ante ese tribunal para prestar declaración indagatoria.

La magistrada hizo lugar al requerimiento del fiscal federal Norberto Bellver quien días atrás solicitó la comparecencia de los marineros, maquinistas, capitán y el armador del barco que, en junio pasado, fue catalogado por las autoridades sanitarias como el ‘primer foco’ de contagios de coronavirus en Comodoro Rivadavia y posteriormente se esparció a otras ciudades.

La justicia investiga el comportamiento de la tripulación que, según las autoridades provinciales de Salud, generaron una cadena de contagios con más de dos centenares de infectados no solo en la ciudad petrolera donde amarró la embarcación sino también en Trelew, Rawson y Puerto Madryn, hacia donde se habrían desplazado algunos antes de ser detectados como positivos.

El 12 de junio se confirmó que 8 tripulantes tenían COVID-19 luego que un maquinista que había bajado y trasladado a Rawson también era positivo. A partir de ese momento se inició un rastreo de los contactos estrechos de toda esa tripulación, y hasta se produjo el episodio donde un concejal comodorense sugirió que hisoparan hasta las prostitutas que hubieran tomando contacto con los navegantes.

Piden investigar a funcionarios

La solicitud de indagatoria a los tripulantes por parte de la fiscalía provocó una controversia, o al menos una ‘diferencia de criterios’ con la jueza Parcio, ya que la magistrada había solicitado al fiscal que la investigación incluya también a los funcionarios públicos intervinientes en los operativos de control en la terminal marítima, tanto de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia como de la Secretaría de Pesca de la Provincia.

Desde la fiscalía insistieron que los alcances de la ‘investigación preliminar’ es potestad de ese organismo y que la misma no arrojó conducta reprochable a funcionarios, pero hicieron la salvedad, que no se descarta ampliar las imputaciones a la luz de lo que surja de las declaraciones indagatorias.