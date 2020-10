Pidieron 7 años de prisión para Romero por intento de asesinato

En la audiencia de cesura de pena, realizada en la sala de la Cámara Penal de Trelew, el Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscal general Carolina Marín, pidió se imponga la pena de siete años de prisión efectiva para el abogado Bruno Oscar Romero, quien fue encontrado culpable de homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra.

El tribunal presidido por Mirta Moreno e integrado por las juezas Patricia Reyes y Marcela Pérez notificará dentro del plazo legal a las partes sobre la condena que le cabe al acusado.

Alegato de las partes

Para la fiscal Carolina Marín, existen dentro de las pautas fijadas por los artículos 40 y 41 del Código Penal agravantes que inciden en el pedido de pena teniendo en cuenta que el mínimo para el delito enrostrado es de cinco años y el máximo de dieciséis. Expuso sobre la naturaleza del hecho, el arma utilizada y la hora elegida por Romero, alegando sobre el daño causado y la premeditación para llevar adelante la acción, considerando que la pena de siete años es justa y proporcional, sin ser excesiva.

A su turno, el propio acusado que siguió las incidencias de esta audiencia desde su lugar de detención vía videoconferencia, y que ejerció su propia defensa en el juicio, rechazó la postura fiscal y puso de manifiesto que la propia víctima, el tapicero Pavez, pedía que fuera liberado, observando que donde hubo un conflicto personal, éste ya no existe.

Junto a la defensora Laura Fernández, presente en la sala, dijeron que la hora del suceso no significa un agravante debido a la circulación existente en ese momento en el lugar y detallaron que la víctima no padeció consecuencias emocionales, para solicitar el mínimo de la pena prevista.

Resolución

Las juezas escucharon a las partes y comunicaron que dentro del plazo previsto por las normas vigentes darán a conocer mediante comunicación a las partes la pena que se impondrá al abogado Oscar Romero, encontrado culpable tras el hecho ocurrido el 16 de abril de 2019 en Trelew.