Piden salidas transitorias para un condenado por homicidio

El juez Daniel Pérez, analiza el pedido de salidas transitorias a favor de Erwin Jaramillo (29), condenado a la pena de nueve años de prisión, por el asesinato de Ricardo Pineda. El homicidio ocurrió el 12 de febrero de 2017, en el predio de doma del Club Deportivo Sarmiento, en el marco de un festival interprovincial de «Doma y Folclore». El abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, explicó que su defendido cumple con los requisitos temporales y legales que le permiten acceder a este beneficio. Por su parte, la funcionaria de Fiscalía, Marisol Sandoval, acompaño el pedido del representante del Ministerio de la Defensa Pública. Finalmente, el magistrado, anunció que en el plazo de tres días, notificara su resolución.

El acto judicial, se realizó mediante conexión telemática. El condenado, participó desde la comisaría de la localidad de José de San Martín, donde se encuentra cumpliendo la pena de nueve años de prisión, confirmada por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia.

En este marco, Oyarzun peticionó al magistrado, que se incorpore a Jaramillo a la etapa de salidas transitorias. En este sentido, informó, que su asistido se encuentra detenido, desde el 12 de febrero de 2017. Asimismo, refirió que del análisis del cómputo de pena, se establece que cuenta con el requisito temporal cumplido, para efectuar el pedido de salidas transitorias.

A ello, agregó que mediante la aprobación de un estímulo educativo, el juez de ejecución penal, estableció una reducción de once meses de condena. Así las cosas, desde el 12 de septiembre, se encuentra con la mitad de la condena cumplida.

Con respecto a los informes de conducta, el defensor, sostuvo que las autoridades policiales de los lugares de detención, por los que transitó el procesado, confirmaron que no registra sanciones por mal comportamiento.

Por otra parte, explicó que Jaramillo, no tiene penas pendientes de cumplimiento. En tanto, señaló que está imputado en una causa por daño agravado, en la comisaría de Sarmiento. Oyarzun, indicó que este legajo de investigación, ingresó en la etapa de audiencia preliminar de juicio, con fecha fijada para el 26 de octubre.

En cuanto a la situación legal, manifestó que el Ministerio Público Fiscal, no había requerido la aplicación de la prisión preventiva de su defendido por este caso.

Con respecto a la modalidad de las salidas transitorias, las mismas serian una vez por semana, por plazo de cuarenta y ocho horas. El domicilio propuesto para que permanezca Jaramillo, es la vivienda de su hermano, en la localidad de Gobernador Costa. La salida es bajo palabra de honor, concluyó el abogado defensor.

El 12 de febrero de 2017, a las 02:00, en el predio del Club Deportivo Sarmiento, se desarrollaban los espectáculos musicales del festival de doma y folclore, organizado por la institución.

Sobre el escenario, el número principal, «Los Huayras», iniciaban su repertorio. En ese momento, Erwin Jaramillo, se encontraba en el sector de la cantina principal. Allí, habría mantenido una discusión con la víctima. Como consecuencia de esa situación, el imputado, utilizó un cuchillo y atacó a Pineda. La agresión, le provocó a la víctima, una grave lesión en la zona del tórax. El joven, camino herido algunos metros. Luego, pidió ayuda al personal policial de la División Canes de Comodoro Rivadavia.