«Piazzolla, los años del tiburón» se estrena en HBO

El laureado documental «Piazzolla, los años del tiburón», quinto largometraje de Daniel Rosenfeld, que captura desde la intimidad un atrapante perfil del genial autor y bandoneonista que el año próximo cumpliría 100 años, inaugurará el martes a las 22 la «Temporada de Documentales 2020» de la señal HBO.

El filme, que se estrenó en cines argentinos en agosto de 2018, recorre vida y obra del artista a partir de archivos privados abiertos por su hijo Daniel, un material sutil y sensible desde el que Rosenfeld desenvuelve un tratado acerca del hombre, su tiempo y los sonidos que le sugirió ese tránsito.

«Para mí significó un privilegio poder ingresar a ese mundo privado no como alguien que quiere espiar sino como alguien que quiere entender de dónde viene la música», confesó el cineasta durante una entrevista con Télam.

Al otro lado de la pantalla en una comunicación virtual y a distancia, el realizador y productor, de 47 años, celebró que la película sobre el compositor de «Adiós Nonino», «Libertango» y «Oblivion» -por citar apenas tres piezas de su profusa producción- llegue a la pantalla chica de HBO y HBO GO porque «permitirá que se vea en toda Latinoamérica de una manera masiva».

En esa veta, el hacedor de filmes como «Al centro de la Tierra», «Cornelia frente al espejo», «La quimera de los héroes» y «Saluzzi, ensayo para bandoneón y tres hermanos», agregó que «el hecho de acercarle a Piazzolla a la gente está muy bueno porque estamos camino a sus 100 años de Piazzolla y sigue siendo impresionante la vigencia de su música».

«Este estreno -ponderó Rosenfeld- puede hacer que mucha más gente se logre meter en el arco musical de Piazzolla, que es inmenso y que vio cambiar la música y el mundo». (Fuente: Télam)