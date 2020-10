Pediatras suspendidos en Esquel y Trevelin advierten que «se afecta a la sociedad»

El doctor Marcelo Marghi integra el conjunto de 14 médicos pediatras de la localidad de Esquel, los cuales fueron sancionados por el Círculo Médico por el término de seis meses, no pudiendo ejercer su profesión por lo menos en las obras sociales que están vinculadas a este último, a excepción de Seros. En diálogo con AzM Radio, se refirió a la medida que afectó al 90 por ciento de los pediatras de la ciudad cordillerana y Trevelin, quedando en funciones solamente cuatro profesionales.

No pueden ingresar a las clínicas

Al respecto, Marghi planteó que «estamos atravesando una problemática bastante importante; concretamente por decisión del doctor Marcelo Mingo, presidente de nuestro Círculo Médico, los pediatras que comprendemos el 90% en la región de Esquel y Trevelin, no podemos ingresar a las tres clínicas de la primera ciudad a hacer nuestro trabajo» y advirtió que «esto va en detrimento de colegas que dependen de nosotros para hacer algunas prácticas, principalmente los nacimientos de todos los niños de Esquel y Trevelin».

Partos no garantizados

En el mismo sentido, el sanitarista remarcó que «la situación es muy compleja y sensible porque consideramos que no vamos a estar a la altura de las circunstancias de asegurar el buen emprendimiento del trabajo de parto y los recién nacidos; hay que tener en cuenta el grado de irresponsabilidad que tomó el círculo médico, en el contexto de un conflicto gremial que estamos teniendo» y reconoció que «estamos muy preocupados porque no podemos asegurar el buen desenvolvimiento de los partos en las clínicas, ya que no hay más pediatras, además de que no va a haber pediatras en ningún centro y tendrá que haber honorarios particulares porque están cortadas todas las obras sociales, también por decisión de Marcelo Mingo».

«Hoy se compromete a la sociedad»

Finalmente, Marghi puntualizó: «La problemática comenzó hace dos años. Hablamos de nuestros honorarios bajos y el deterioro progresivo de los mismos, lo cual escapa a la sociedad. Van dos años de informes en donde otras regiones de la provincia lograron aumentos acordes a lo que establece nuestra Confederación Médica de la República Argentina. Además, hay un impedimento para poder conversar con las obras sociales, frente a lo cual entendemos que hay mejor predisposición de estas últimas que del propio Círculo Médico. Es bastante contradictorio y poco entendible, pero hoy, la diferencia con estos dos años de transcurso es que ya se compromete a la sociedad y eso no lo podemos permitir».