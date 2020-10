Para volar hacia y desde Chubut se requerirá doble permiso

El Gobierno del Chubut reveló que para poder viajar vía aérea a nuestra provincia, antes de adquirir el pasaje, se deberán tramitar los permisos correspondientes en www.seguridad2.chubut.gov.ar y también en la plataforma Cuidar implementada por el gobierno nacional.

Solamente una vez obtenidas ambas autorizaciones, los interesados en viajar vía aérea a Chubut estarán en condiciones de adquirir los pasajes en Aerolíneas Argentinas. También se deberá adjuntar la documentación respaldatoria que justifique el motivo del viaje.

Desde el Gobierno indicaron que “los viajes no son para hacer turismo, están destinados a que puedan llegar a Chubut los trabajadores esenciales, por cuestiones sanitarias o aquellos que tienen domicilio aquí y quieren regresar. Es muy importante que la gente sepa que si no tiene los dos permisos, tanto el provincial como el nacional, no podrán viajar”, precisaron