Ofelia Fernández fue destacada por la revista Time

La revista estadounidense Time incluyó a la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández en un listado de 10 líderes de la próxima generación para el año 2020.

En la nota donde explica la elección, la publicación sostiene que “la legisladora más joven de América latina está peleando para expandir los derechos de aborto”.

Los otros elegidos son la jugadora de Bádminton de la India, Manasi Joshi; la pop star estadounidense Halsey; la boxeadora canadiense Kim Clavel; el diseñador holandés Bas Timmer; la referente trans del Reino Unido, Munroe Bergdorf; el cantante de Nigeria Burna Boy; la científica australiana Emma Camp; la comediante estadounidense Ziwe Fumudoh; y el ingeniero tunecino Mohamed Dhaouafi .

El artículo informa que Ofelia Fernández fue electa como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2019, a la edad de 19 años.

También se indica que la legisladora “ya era parte de la llamada ola verde”, a la vez que se menciona el proyecto para legalizar el aborto debatido por el Congreso Nacional en 2018 y asegura que los medios argentinos la calificaron como “la voz de las adolescentes”·

"The future is built on the decisions made today."

Find out why @OfeFernandez_ is one of the 2020 Next Generation Leaders: https://t.co/g8wmt291rT pic.twitter.com/e4njKw7lZc

— TIME (@TIME) October 9, 2020