Oca y Carpintero irán a juicio oral y público por corrupción

Luego de que se haya solicitado que Gonzalo Carpintero y Pablo Oca puedan ser juzgados a través de la instancia de juicio abreviado, finalmente se resolvió que tanto el ex ministro de Economía de la Provincia como el ex secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves tendrán que afrontar el debate oral y público.

Esta situación se enmarca dentro de la causa denominada Revelación, donde se están investigando presuntos hechos de asociación ilícita con supuestos retornos de la obra pública a ex funcionarios de Chubut.

Vale recordar que el acuerdo que habían alcanzado el fiscal Marcos Nápoli con los abogados defensores para avanzar con el juicio abreviado fue rechazado por el juez Sergio Piñeda. En tanto que la novedad ahora pasa porque desde el Ministerio Público Fiscal no se va a apelar la resolución del magistrado y se avanzará con el juicio oral y público, tal como lo prevé el Código de Procedimiento.

Ahora se deberá avanzar conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y se prevé que el debate oral y público en la causa Revelación inicie durante los primeros meses de 2021. En tanto que para el fiscal Nápoli las penas variarán entre cinco y ocho años de prisión, dependiendo la participación que haya tenido cada uno de los imputados.

Además de Gonzalo Carpintero y Pablo Oca serán juzgados por los hechos de corrupción los ex funcionarios dasnevistas Diego Correa, Diego Lüthers, Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray y los empresarios Pablo Menedín y Martín Castillo.