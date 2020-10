“No tener garantías de donde uno vive no es agradable”, afirmó un vecino de El Foyel

El vecino de la localidad de El Foyel (Río Negro), “Tito” Avilés, dialogó con AzM Radio y puso en contexto la situación que se está viviendo en el lugar, en relación a la usurpación de tierras por parte de la familia Gallardo.

Asimismo, el hombre, que reside en un campo lindero al terreno tomado, relató quiénes son las personas involucradas y hace cuánto tiempo viven en el sitio, además de opinar sobre lo acontecido y plantear que “este es un lugar muy lindo para vivir, por eso es doloroso cuando un grupo de gente viene con otras intenciones”.

La toma fue finalmente desalojada pacíficamente el día lunes.

A la espera de la Justicia

Al respecto, Avilés contó que “hace 40 años que vivo acá” y relató que las personas que ocuparon de manera irregular los predios “son conocidos de mi suegro de hace tiempo, incluso uno de los hermanos vive en el lugar y no hay nada que decir de esa persona, Elías Gallardo, que tiene su tierra y su campito”, en relación al vecino en cuestión, que vive desde hace cuatro décadas en su lote.

Sobre las personas que reclaman las tierras, mencionó que “en su tiempo vivieron ahí y luego, si se vendió o no, es algo que la Justicia dirá”.

“A nadie le cae bien una usurpación”

En el mismo sentido, se refirió al reclamo de quienes ocupan las tierras y opinó que “a nadie le cae bien cuando hay una usurpación, el problema es que la Justicia no actuó como corresponde en su momento y eso trae consecuencias que está pagando el vecino o el mismo propietario del lugar, en este caso”.

“Honestamente, es algo muy feo porque hay un problema en el que vamos a terminar ‘vecinos contra vecinos’, no todos pensamos ni nos manejamos igual”, continuó Avilés, sumando a ello que “no puede ser que nuestra Gobernadora haya sido apedreada cuando iba a solucionar un tema parecido a este; y como habitante del lugar, no tener garantías de donde uno vive no es para nada agradable, no hay garantías de nada”.

“Es doloroso”

En otro orden, el vecino de El Foyel planteó que “tiene que haber garantías por parte del Estado, de la Justicia, de la seguridad y de todo para que uno pueda estar tranquilo en su lugar” y resaltó que “este es un lugar tan lindo y tranquilo para vivir y criar hijos, hoy tenemos servicios, internet, rutas asfaltadas; entonces, que pasen estas cosas es doloroso ya que todos los logros que uno ha podido tener durante el recorrido de su vida están cayendo por la borda por un grupo de gente que viene con otras intenciones, o bien que se suma a algún malintencionado”.