No harán hisopados en la carpa instalada en el hospital de Trelew

El Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de Trelew, dependiente del Ministerio de Salud del Chubut, informó que la carpa sanitaria instalada en el exterior del edificio central, que está ubicado en la intersección de las calles 28 de Julio y Pellegrini, no funciona como un centro de hisopados y, en tal sentido, solicitó que solo concurran al establecimiento las personas que presenten síntomas compatibles con el COVID-19 y requieran atención.

En diálogo con la prensa, la directora del Hospital de Trelew, Mariela González, se refirió al funcionamiento de la carpa sanitaria instalada en el exterior del establecimiento y aclaró que “la carpa no funciona como un centro de hisopados”, destacando que “observamos que vino mucha gente directamente a hisoparse, lo que genera los efectos contrarios a los esperados sobre el cumplimiento de las medidas de cuidado y prevención indicadas en el contexto de pandemia”.

“La carpa sanitaria funciona como una extensión del sistema triage, que se aplica para enfermedades respiratorias en la guardia, y al observar que cada vez asiste más gente, decidimos colocar la atención en el exterior para poder tener más espacio y, a la vez, evitar la aglomeración de gente en un lugar chico”, detalló González.

En tal sentido, solicitó a la comunidad “acercarse al hospital y a la carpa, solo si necesita atención médica y tiene síntomas, y no a hisoparse, ya que eso lo decidirá el profesional médico de acuerdo a los síntomas que el paciente presente”.

También pidió que “no asistan familias completas, que solo venga al hospital la persona que necesita atención y que el resto se quede en la casa, ya que no es necesario hisopar a toda una familia”, indicó la directora del nosocomio valletano.

Asimismo, González manifestó que “en el día de ayer (martes) asistieron a la carpa contactos estrechos de casos confirmados, lo que no corresponde, ya que ellos deben permanecer sí o sí aislados en sus casas”, remarcó.

“Cuando hay un caso confirmado, realizamos el control de foco y los contactos estrechos son llamados por teléfono”, dijo, agregando que luego de ello “determinamos si hay alguien a quien corresponde hisopar”.

En caso de tener dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5°C, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos; o de solo tener pérdida brusca de gusto u olfato, se debe consultar al hospital.