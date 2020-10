No aclares que oscurece

Evidente malestar expresaron los diputados nacionales de Chubut del PJ por la exposición pública de su desempeño en la sesión de la Cámara Baja. Tanto Estela Hernández como Santiago Igon se ocuparon de explicar que sus votos no habrían hecho a la diferencia en el resultado para que se aprobara el apartamiento del reglamento que solicitaba Menna, y acusaron al legislador radical de demagogo. Es potestad de la ciudadanía decidir si lo de Menna fue puro oportunismo político, como también será decisión de los chubutenses determinar si opinan que Igon responde al interés público o solo a los propios. Sin importar cómo se analice, los hechos no cambian. Menna pide se vote apartamiento del reglamento con el objetivo de que se habilite el tratamiento del proyecto que promueve asistencia financiera para Chubut por 30 mil millones de pesos. Se necesitaban 2/3 de la Cámara para que prospere, es cierto, pero no es menos cierto que sin importar el resultado final de la votación, nada cambia que los legisladores del PJ votaron en contra. Vale decir, que viendo el resultado de la votación, está claro que igual no hubieran alcanzado los votos de Igon, Hernández y Muñoz, pero eso no explica por qué los legisladores chubutenses rechazaron hacer lugar al apartamiento del reglamento para que se pueda dar tratamiento al proyecto. La única explicación lógica es que no estaban dispuestos a acompañar el proyecto, demagógico o no.