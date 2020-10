“Necesitamos trabajar”, el pedido desesperado del sector gastronómico

Desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines (AHRCoBA) de Puerto Madryn, expresaron un profundo malestar y desacuerdo con las medidas de restricción en la actividad gastronómica dispuestas por el nuevo Decreto Provincial N° 908, el cual prohíbe por 14 días la atención de clientes en los locales y solo permite la modalidad delivery/take away, por considerar que se trata de una “opción insignificante en materia de ventas”.

“El objetivo de la medida es reducir la circulación de gente y disminuir los riesgos de contagio del virus, pero ello no se cumple cerrando solo algunas actividades como gastronomía y gimnasios”, reclamaron desde el sector.

En ese sentido, desde AHRCoBA advierten que “la actividad gastronómica, cumpliendo el debido protocolo sanitario, posee similares riesgos que muchas otras actividades que hoy funcionan sin restricciones, pero injustamente nos vemos imposibilitados de trabajar”.

“Desde nuestra institución respetamos las medidas pero no las compartimos y continuaremos apelando al entendimiento y trabajo conjunto con las autoridades y demás instituciones con el objetivo de volver pronto a la actividad”, reclamaron los empresarios del sector gastronómico que ven mermada la actividad por la modalidad de atención.