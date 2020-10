Nancy González: “Menna le falta el respeto a todos los chubutenses”

La semana pasada se vivió un tenso debate en el Congreso de la Nación, donde hubo protagonismo por parte de los representantes de Chubut, específicamente en la Cámara de Diputados. En la oportunidad, el legislador Gustavo Menna solicitó el apartamiento del reglamento con el objetivo de avanzar en el tratamiento sobre tablas de un proyecto que preveía una asistencia financiera por 30.000 millones de pesos por parte de Nación hacia el Gobierno Provincial.

Para que esto ocurra se necesitaba la aprobación de dos tercios de los diputados presentes, algo que no ocurrió. De hecho, la petición de Menna tuvo 120 votos a favor y 122 en contra. En tanto que la polémica se disparó porque dentro de esos 122 posicionamientos negativos estuvieron los de los diputados chubutenses Santiago Igón, Rosa Muñóz y Estela Hernández.

Al respecto de esta situación se manifestó Nancy González, senadora nacional por el Frente de Todos, quien disparó contra el diputado de Juntos por el Cambio al afirmar que “Menna le falta el respeto a todos los chubutenses. Se ríe de todos los chubutenses que la están pasando muy mal”.

“Ellos no se quieren apartar del reglamento”

“No era un proyecto que se iba a tratar en la Cámara de Diputados porque no tenía aprobación de las comisiones. Era un apartamiento del reglamento, cosa que, si ustedes escuchan, ellos no se quieren apartar del reglamento ni para sesionar”, apuntó la Senadora del Frente de Todos.

En la continuidad de sus críticas para con el diputado de Juntos por el Cambio, González consideró que “no era un proyecto de ley, era un apartamiento del reglamento para poder poner la Cámara en comisión para poder tratar ese proyecto, cosa que no se está haciendo ni virtualmente ni ellos lo permiten hacer virtualmente”.

“No nos olvidemos que ellos fueron a la Justicia para no sesionar ni trabajar en comisiones virtualmente. Entonces, la verdad que lo de Menna es para la tribuna nada más y para engañar más al pueblo de Chubut y hacer sufrir más al pueblo de Chubut”, apuntó.

Diálogo con Arcioni

En cuanto a las reuniones y diálogos con el gobernador Mariano Arcioni, González se mostró conforme con la asistencia que estaría recibiendo la Provincia por parte del Gobierno Nacional. Al mismo tiempo, aseguró que ella entabló conversaciones con autoridades de la Casa Rosada que confirmaron que continuarán asistiendo a Chubut y también a otras provincias que están complicadas económica y financieramente.

Al referirse específicamente al diálogo con el propio Arcioni, la senadora nacional enfatizó que “yo charlo permanentemente con el Gobernador de Chubut, donde él me va contando o relatando cómo van las negociaciones con el Gobierno Nacional. También las medidas que piensa implementar, que seguramente las anunciará el Gobernador, pero también estamos en contacto permanentemente con el Gobierno Nacional planteándole todas las semanas la gran crisis que estamos viviendo en Chubut y la gran crisis que están viviendo los trabajadores de la Provincia”.