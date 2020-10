Nación exige a Chubut detalle de la situación económica y movimientos financieros

En las conversaciones de las últimas semanas, el Gobierno de Chubut le solicitó a la Casa Rosada un auxilio financiero para poder acomodar sus cuentas y hacer frente a las considerables deudas que acarrea, sobre todo la que acumula por el atraso en el pago de los salarios para los trabajadores de la Administración Pública.

Finalmente, se conoció que Nación le otorgará un préstamo a través del Fondo Fiduciario por 5.000 millones de pesos y también autorizará a la Provincia a que tome deuda por 50 millones de dólares. No obstante, para que esto ocurra, desde el Poder Ejecutivo central exigieron algunos lineamientos a la administración de Mariano Arcioni.

Puntualmente, se buscará tener conocimiento de los movimientos financieros y la administración de los bienes que se lleven a cabo en Chubut. En primer lugar, se le exigirá un esquema de ahorro de inversión y financiamiento para la Administración Pública no financiera, estableciendo el crédito vigente, devengado y pagado del ejercicio y de ejercicios anteriores con un mes de rezago.

Nación también le exige a Chubut que explique la situación del tesoro; el stock de la deuda pública; los servicios de la deuda, haciendo una discriminación entre amortización e intereses; y el uso del crédito mensual por operación con un mes de rezago.

En cuanto a la situación de los empleados públicos, Provincia tiene que informar la nómina salarial y la planta de personal por escalafón trimestral con un rezago de un mes de concluido el trimestre. En tanto que tendrá que explicar el gasto devengado trimestral de la Administración Pública no financiera clasificada por finalidad, función y objeto de gasto con un rezago de un mes concluido el trimestre.

Por último, la administración de Alberto Fernández le requiere al Gobierno de Chubut que vaya indicando la evolución mensual de los saldos disponibles, el detalle de la utilización del FUCO y la utilización de mecanismos de financiamiento de corto plazo al último día hábil de cada mes.

“Toda otra información que sea requerida para el seguimiento de la evolución de las Finanzas Públicas de la Provincia”, reza el último ítem de las exigencias que Nación le impuso a Chubut para otorgarle el préstamo de 5.000 millones de pesos.