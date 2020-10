Nación anunció la vuelta de los micros de media y larga distancia

El Gobierno Nacional formalizó este martes a través del decreto 792 -publicado en el Boletín Oficial- la habilitación del «transporte público interurbano e interjurisdiccional», lo que no sólo permitirá el regreso de las operaciones aéreas domésticas e internacionales, sino que posibilitará que los micros de media y larga distancia también vuelvan a operar.

«Se estará trabajando esta semana», aseguró a la agencia de noticias Télam una fuente del Ministerio de Transporte, aunque aclaró que «la implementación puede tardar un poco más ya que tienen que preparar la operación a cada destino».

Cabe destacar que, en lo que respecta a los vuelos, existen protocolos específicos que se fueron acordando con los diferentes sectores y, al haber vuelos especiales que se están realizando, esos protocolos ya se están aplicando.

En ese sentido, la realidad de los micros aún tiene cierto contraste porque las operaciones especiales son menores, y en efecto llevará un poco más tiempo la aplicación de los protocolos.

De igual manera, tal como sucede con los vuelos, las operaciones serán coordinadas con los gobiernos de las provincias a los fines de establecer una operatoria segura bajo la consigna que marcaron desde la Presidencia de la Nación desde el inicio de la pandemia, que es preservar la salud.

No obstante, desde el Ministerio también señalaron que «los sistemas de desinfección que se han estado probando en trenes y aviones y que también serán aplicados a los micros, hacen que se pueda avanzar en una implementación de operaciones seguras».

«Tenemos todo absolutamente diseñado y terminado todo en cada uno de sus pasos. No sólo dentro del viaje, sino también en el arribo a cada una de las terminales», había dicho Mario Meoni, ministro de Transporte de la nación, la semana pasada en una visita a la ciudad de Posadas, Misiones.

Durante la primera etapa, los servicios solamente podrán ser utilizados por pasajeros exceptuados y esenciales, personas con tratamientos médicos y circunstancias especiales, y también por los denominados «trabajadores golondrinas», destacaron las fuentes, añadiendo que posteriormente se irá adecuando el servicio conforme a la evolución de la pandemia.