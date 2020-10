Municipales de Esquel acusan al Concejo de bloquear aumento salarial

El secretario general de SOEME y ZO, Antonio Osorio, se refirió al conflicto que el gremio de municipales mantiene con el Concejo Deliberante de Esquel, luego de que este no aprobara el segundo acuerdo salarial entre el sindicato y el intendente Sergio Ongarato, situación que se vio plasmada en una movilización llevada a cabo en la localidad cordillerana.

En este sentido, el referente gremial planteó la existencia de una “interna” entre el Ejecutivo Municipal y el bloque oficialista de la Casa de las Leyes, dado que, de no aprobarse el segundo acuerdo, para cumplir el primero “el Municipio no contaría con los recursos” para hacer frente a los incrementos salariales.

Lo convenido en segundo orden y que ahora buscan aprobar comprende una suba del 10%, la bonificación de $3.000 que hasta entonces eran percibidos como una suma remunerativa, y otro 5% de incremento para febrero de 2021.

“Ya nos pondremos al día”

En diálogo con AzM Radio, Osorio sostuvo que “estamos pidiendo al Concejo Deliberante que apruebe la Ordenanza del acuerdo de mayo, el cual suspendía lo firmado a principio de año, dado que no habíamos tenido en cuenta la pandemia, que era algo que sucedió de golpe” y remarcó que “si ese acuerdo original se hubiera puesto en marcha, hoy tendríamos el Municipio fundido; con buen tino, el Intendente nos convocó y nos pidió rever esto, y la verdad es que ya nos levantaremos y nos podremos poner al día con lo que pretendemos y ser racionales”.

“Ya tendremos otra herramienta”

El primer acuerdo rubricado a principios de 2020 “era muy generoso, hay que decirlo; pero supieron entender”, reflexionó Osorio en relación a los trabajadores municipales, augurando que “ya tendremos algún tipo de herramienta al menos para comprar bolsones de alimentos y pasar esta tormenta” y destacando que “increíblemente no ha habido conflicto entre el Ejecutivo y el sindicato, porque estamos a punto de cerrar un segundo acuerdo y el Concejo se niega a refrendar vía Ordenanza los acuerdos convenidos en el marco del diálogo con el gobierno municipal; es algo de no entender, porque si va a quedar vigente el primer acuerdo, es impagable”.

Interna en puerta

Para Osorio, el Concejo Deliberante de Esquel “se basa en tecnicismos” para no aprobar el segundo acuerdo. En este orden, sostuvo que “hoy, la plata del acuerdo original no está; hablar de un retroactivo a marzo, ese esquema sería hoy impagable y evidentemente el Concejo nos quiere llevar a eso y no a lo que hemos cerrado con el Ejecutivo; se trata de una interna, claramente, pero no nos pueden poner en esta situación los ediles oficialistas para plantear una interna con el Intendente”.

Qué comprende el segundo acuerdo

Finalmente, el referente de SOEME y ZO explicó que el segundo acuerdo “comprende un 10% (de incremento), la bonificación de la suma remunerativa de $3.000, 60 pases (a planta) en enero y un 5% de aumento en febrero, para luego sentarnos ese mes a ver si es suficiente y si están los recursos del Municipio para agregar algo más” y analizó que “esperemos que la situación pase pronto y que la discusión pueda darse el año que viene en otro contexto; hoy tenemos que hablar siendo medidos, esto es lo que podemos este año”.



“Hay empleados precarizados”

Sobre los pases a planta, aclaró Osorio que “es un pase de situación ya que los trabajadores están trabajando en el Municipio, algunos hace muchos años, pero de forma precaria” y puntualizó que “si se eliminan los contratos y se los blanquea, se paga la diferencia; estamos hablando de muy poco dinero, esto está acordado y habría que definir los nombres, creo que van a observar algunos y estamos hace un día y medio esperando las objeciones; no las han dado y no entendemos bien por qué, pero todo se puede discutir”.