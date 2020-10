Multitudinaria movilización en la provincia ante el aislamiento y la crisis económica

Multitudes se movilizaron en todo el país en reclamo por las medidas del Gobierno Nacional. En Chubut, la movilización excedió las cuestiones partidarias, y sumó representantes de todos los sectores afectados por el aislamiento. En las calles de Madryn, Trelew y Comodoro, entre otras, se autoconvocaron pequeños empresarios, prestadores de servicios al turismo, trabajadores gastronómicos y hoteleros, en un masivo reclamo por la crisis económica que atraviesan los diversos rubros que no pueden trabajar.

Con banderas argentinas y bocinazos, En Puerto Madryn una columna de autos que abarcó más de 2 kilómetros se movilizó por la ciudad en reclamo por las medidas de aislamiento y el impacto que tiene en la actividad económica. También se observaron personas de a pie que se suman a la columna en el momento que pasaba.

En Comodoro Rivadavia, hubo una caravana de vehículos se desplazó desde la calle San Martín, recorriendo la zona céntrica hasta retornar al punto de partida.

La ciudad de Trelew exhibió su descontento tanto en el centro como en los alrededores de la ciudad.

En la movilización se evidenció el malestar por las medidas de aislamiento que afectan a la economía de las ciudades involucradas en el reclamo. En la provincia de Chubut, la convocatoria no se redujo a un contexto de oficialistas que cumplen la cuarentena contra opositores que transgreden, sino que resultó mucho más amplia, con vecinos de la actividad privada saliendo a la calle porque quieren trabajar.

Cientos de chubutenses no en salir a la calle para visibilizar la situación económico-financiera que atraviesan no sólo producto del aislamiento impuesto por las autoridades nacionales, sino por la incertidumbre que existe en la provincia, dado que se anticipa la inminente reapertura de la actividad turística, pero se dilatan las decisiones en el tiempo. En tanto los pequeños comerciantes advierten que ante la irregularidad en el pago a estatales por parte del Gobierno provincial, se ha visto afectada la cadena de consumo en toda la provincia.

Escenario nacional

La movilización de este lunes, resultó la octava manifestación en contra de la gestión de Alberto Fernández durante la cuarentena. Las anteriores fueron el 20 de junio, el 9 de julio, el 1°, 17 y el 26 de agosto y el 13 y el 19 de septiembre.

Al igual que en las movilizaciones anteriores, la convocatoria comenzó a circular a través de las redes sociales, el hashtag más replicado fue #12OctubreTodosAlaCalle.

Alberto Fernández permaneció en la quinta de Olivos durante el banderazo en contra de su política económica y su estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia del COVID-19. El Presidente respetó la decisión de protestar en toda la Argentina, pero se mostró crítico con los organizadores que postearon en las redes sociales la dirección de Cristina Fernández.

El Presidente también consideró a la marcha como una puesta en escena de la oposición que busca encontrar un lugar en el escenario político.

En este sentido, el jefe de Estado continuará empujando el impuesto a la riqueza en la Cámara de Diputados y la reforma judicial que aún no tiene fecha de tratamiento en el recinto de sesiones.