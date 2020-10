Múltiple campeona con la Selección Femenina, ahora en miras del DC United

La entrenadora Jill Ellis, DT de la Selección Femenina de Futbol de Estados Unidos, es ahora una de las candidatas a ser entrenadora del DC United masculino, equipo que milita en la Mayor League Soccer.

Si bien compute por el puesto con otros coaches masculinos, de concretarse su contratación, será la primera mujer en dirigir en una competencia oficial.

Según indica el sitio web The Athletic, la entrenadora Jill Ellis, es una de las candidatas a ser la DT del DC United masculino, de la Mayor League Soccer de los Estados Unidos.

Ellis ha sido orientadora táctica de la Selección Femenina de los Estados Unidos, uno de los mejores equipos del mundo, lo cual pudieron demostrar al campeonar en Mundiales en dos oportunidades.

De darse esta contratación por parte del equipo de Washington, Ellis podría convertirse en la primera mujer en dirigir en la MLS.

Jill Ellis, es uno de los íconos del fútbol estadounidense por lo conseguido en Canadá 2015 y en Francia 2019; siendo considerada incluso ‘Mejor entrenadora del mundo en 2015’.

Sin embargo, dejó su cargo en la USWNT unos meses después de la mágica Copa del Mundo Francia 2019.

Está fuera de las canchas por un periodo que podría reactivarse ante la oportunidad de volver a hacer historia en el balompié femenino y masculino, ya que tendría la oportunidad de convertirse en la primera mujer en dirigir en la Major League Soccer.

No es únicamente Ellis a quienes la dirigencia del DC United tiene en carpeta para reemplazar a Ben Olsen (despedido luego de los resultados adversos), sino que también piensan en Jason Reís, ex entrenador de equipos como RSL, Orlando y NY City, David Wagner, ex DT del Huddersfield Town y el Shalke.