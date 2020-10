Mujer lo estafó en 98 mil pesos y para no ir a juicio le devolvió 140 mil pesos

El juez penal de Sarmiento, Alejandro Rosales, homologó el acuerdo conciliatorio, en el marco de una investigación judicial, por el delito de estafa. El caso que abordó la fiscalía, determinó que la víctima, fue inducido a participar de la licitación de un vehículo. El damnificado, estaba inscripto en un plan de pagos, en una agencia de venta de automotores, radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A).

Para participar del proceso de licitación, realizó una transferencia bancaria, por la suma de noventa y ocho mil pesos. Al transcurrir los días, y no tener novedades de su operación, se contactó con la firma comercial. Allí, le informaron que no recibieron el dinero, en ninguna de las cuentas oficiales.

Finalmente, se pudo establecer, que la transferencia bancaria, fue recibida por una mujer, identificada como Sonia del Carmen López González, de la ciudad de Temperley (Buenos Aires).

Así las cosas, la mujer denunciada, reconoció su participación de la situación. En consecuencia, a través de la intervención de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos, (O.S.A.C), las partes acordaron una reparación de ciento cuarenta mil pesos, en favor del damnificado, en una única cuota

La audiencia se realizó mediante el sistema de conexión telemática. El acto judicial fue presidido por el magistrado Alejandro Rosales. Por la fiscalía, asistió el funcionario Ezequiel Castro Albornoz. La sospechosa, Sonia del Carmen López González, se conectó desde la ciudad de Temperley, (Buenos Aires). Desde esa misma región, participó su asesor legal, Daniel Hugo González. En tanto, el damnificado, también presencio la instancia en forma virtual.

En la ocasión, Castro Albornoz, reseñó los hechos investigados. En este sentido, explicó que el damnificado, informó que en julio de 2019, comenzó a pagar un plan de ahorro automotor, por una camioneta modelo “Fiorino”. La forma de pago acordada, era a través del sistema de débito automático, del Banco Nación.

En este marco, refirió que una presunta vendedora, identificada como “Silvina Pelliza”, lo invitó participar de un proceso licitatoria del automóvil. Para ello, debí abonar la suma de noventa y ocho mil pesos, para comenzar los trámites, y posteriormente retirar el vehículo.

Luego, otra empleada, que se presentó con el nombre de “Eliana Castro”, le solicitó la confirmación de la transferencia, para poder avanzar en la operación. También, un tercer integrante- que dijo llamarse “Pablo Rossi”- estableció contacto con el denunciante.

Según pudieron confirmar los investigadores, este presunto vendedor, contaba con todos los datos del damnificado y le envió un número de cuenta, para que realice una transferencia por el monto acordado.

Luego, «Pablo Rossi», le indicó, que al día siguiente, le enviaría el número de motor y chasis del rodado que había adquirido en la presunta licitación. Al transcurrir algunos días, y no tener novedades, el damnificado, se comunicó con la agencia.

Allí, le informaron que la transferencia, la había realizado a un tercero y no a una cuenta bancaria autorizada oficialmente. También, le expresaron que la firma comercial, no podía responsabilizarse de esta situación.

En este contexto, la investigación, logró determinar que la titular de la cuenta bancaria que recibió el dinero transferido, estaba a nombre de Sonia del Carmen López González.

En la audiencia, la mujer, reconoció que estaba al tanto de la situación. A ello, agregó que » le hice un favor a una persona y retire la plata del banco». Por último, pidió disculpas al damnificado.

En este marco, Castro Albornoz, sostuvo que mediante la intervención de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (O.S.A.C), se llegó a un acuerdo reparatorio. El mismo consiste en que en el transcurso de una semana, la mujer denunciada, deberá transferir a la cuenta del denunciante la suma de ciento cuarenta mil pesos.