Mirta Moreno fracasó en la evaluación de jueza y ahora quiere ser camarista

La jueza penal de Trelew, Mirta del Valle Moreno, figura como aspirante a cubrir el cargo de juez de Cámara para el que se concursa. La aparición de su nombre en la lista llamó la atención de diversos integrantes del servicio de justicia de Chubut, debido a que en la evaluación que realizó el Consejo de la Magistratura, su desempeño como jueza penal fue catalogado de “insatisfactorio”. No se descarta que en las próximas horas surjan oposiciones a la candidatura de Moreno al cargo que pretende.

Tras la evaluación negativa de la magistrada, el Consejo de la Magistratura envió sus conclusiones al Superior Tribunal de Justicia, “para que se disponga algún tipo de sanción disciplinaria, la que sea considerada correspondiente”, precisó Enrique Maglione, presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, en diálogo con El Diario.

Controversial y polémica

Si bien no se ha podido comprobar que la jueza Moreno haya incurrido en una falta grave, la evaluación que realizó la comisión conformada para investigar su desempeño puso en evidencia que la magistrada es proclive a suscitar controversia, e incluso al maltrato de las partes, lo que en su posición supone un acto de abuso de poder.

En ese contexto, Maglione explicó que del informe sobre el desempeño de la jueza Moreno se desprende que “tiene un temperamento que no es correcto para un magistrado, porque se maneja con mucha arbitrariedad, reta a las partes, reta al fiscal o a los defensores delante de todos”.

Según los datos referidos en entrevistas con el Consejo de la Magistratura, al menos cuatro jueces habrían expresado que el trato de Moreno para con sus pares no es el adecuado, “no se sabe llevar con ellos”, indicó Maglione sobre el vínculo de la jueza con sus pares.

“Esto es fundamental, máxime cuando tiene que conformar un tribunal y no tiene el perfil de conformar un tribunal colegiado. Si bien es jueza unipersonal, debería tener cierto perfil en el caso de que tenga que intervenir”, precisó el Presidente del Consejo de la Magistratura oportunamente.

Quiere más

Mirta del Valle Moreno parece hacer caso omiso a las opiniones del Consejo de la Magistratura, porque presentarse como candidata a integrar la Cámara Penal de Trelew, supone precisamente integrar un tribunal.

Según trascendió la sanción disciplinaria para la Jueza no se habría concretado. Aun así, la magistrada no desconocería lo que ha sido expuesto públicamente acerca de su desempeño y quizá debería evaluar su postulación.