Menna acusó a los diputados peronistas de impedir que los estatales cobren sus sueldos

El miércoles por la noche el bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados de la Nación solicitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto elaborado por el legislador Gustavo Menna, en acompañamiento de Ignacio Torres. El mismo preveía un subsidio por parte del Gobierno Nacional para con el Gobierno de Chubut por 30.000 millones de pesos, en seis cuotas mensuales de 5.000 millones de pesos.

Esta propuesta, según el creador de la misma, tenía como objetivo ayudar a la administración de Mariano Arcioni para salir de la crisis económica y financiera que está atravesando. En tanto que la votación para que esto ocurra tuvo 122 votos en contra, 120 a favor y 6 abstenciones, mientras que el dato más relevante fue que dentro de los sufragios que hicieron que la iniciativa no prospere estuvieron los de tres diputados nacionales por Chubut: Santiago Igón, Estela Hernández y Rosa Múñoz.

La crisis en Chubut “era cantada”

Al respecto de lo ocurrido, El Diario mantuvo una entrevista con Menna, quien explicó que “lo que hicimos ayer (por el miércoles) fue pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley, que no lo presentamos ahora, lo presentamos el 8 de junio. Esto fue ante la evidencia que la crisis de la Provincia se agravaba día tras día”.

En la misma sintonía, consideró que la situación actual “era cantado que iba a pasar, porque el Presupuesto que se aprobó el año pasado, a libro cerrado y sin discusión, evidenciaba un déficit muy grande y en un Presupuesto muy modesto, muy acotado a pagar sueldos y gasto de funcionamiento. Prácticamente, en aquella época se marcaba que de cada cuatro pesos que tiene erogar el Estado provincial falta uno. Esta situación fue provocando lo que arrancó en julio del año pasado con atrasos en el pago de sueldos que daban lugar a la segmentación dentro del propio mes, después se fue pasando al otro mes y después otro mes. Y ahora estamos en esta situación inédita de tres meses de sueldos impagos y el aguinaldo, algo que no tiene precedentes en toda la historia argentina”.

Fundamento constitucional

“Frente a esto, lo más llamativo es que el Gobierno Provincial no tiene un plan. Llevamos casi un año y medio con esto y no se acierta a tomar ninguna decisión. Ante eso, nosotros propusimos, no como solución de fondo sino como un modo de equilibrar la situación, un subsidio nacional”, explicó el diputado nacional en relación al proyecto al cual no se le dio tratamiento durante la última sesión.

Según Menna, esto está contemplado en el artículo 75 inciso 9 de la Constitución Nacional, donde se refiere a que “corresponde al Congreso otorgar subsidios a las provincias cuyas rentas no alcancen para cubrir sus gastos ordinarios. Esta es la situación de Chubut”.

Acusación de demagogia

En cuanto al posicionamiento de los distintos sectores, el legislador nacional por Juntos por el Cambio afirmó que desde la administración de Mariano Arcioni no se mostró interés en la iniciativa para que las arcas de la Provincia reciban una cuota mensual de 5.000 millones de pesos durante seis meses.

En tanto que los diputados nacionales del oficialismo “nos dijeron que esto era demagógico y se saltearon leer la Constitución Nacional, porque está previsto ahí. Está previsto porque somos un Estado federal con provincias autónomas, pero somos uno solo. Entonces la Constitución no quiere que, por ejemplo, los chicos de Chubut paguen las consecuencias de tener un mal Gobierno Provincial. Entonces en esos casos dispone que se asista a las distintas provincias. Esto no quita que el Gobierno Provincial tenga que achicar el déficit y arreglar la situación”.

Prioridad a Buenos Aires

En tanto que, según recordó Menna, el Gobierno Nacional ha asistido por más de 160.000 millones de pesos a las distintas provincias hasta junio del corriente año. Asimismo, aclaró que “fueron casi todos a parar a la provincia de Buenos Aires”.

“A Chubut vino apenas un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de 1.000 millones de pesos. Hace dos sesiones se aprobó, sobre tablas, un fondo de asistencia a los municipios de la provincia de Buenos Aires por 5.000 millones de pesos”, apuntó el legislador nacional.

En el mismo sentido, recordó un hecho específico, mencionando que “hace unas semanas, 90.000 policías de la provincia de Buenos Aires hicieron un reclamo salarial porque querían un aumento de sueldo y todo el Gobierno Nacional se metió de lleno en eso que era un conflicto provincial, tan provincial como el conflicto que hay en Chubut, pero con una diferencia: ahí eran 90.000 personas que cobran el sueldo al día y querían un aumento de sueldo. En Chubut son 62.000 personas que no están pidiendo un aumento de sueldo, están pidiendo que les paguen el sueldo y no uno, son dos o tres según los casos, y el aguinaldo”.

“No es atentar contra el estado de derecho”

En cuanto a lo ocurrido en la última sesión en la que no se trató el proyecto de su autoría sobre tablas, el diputado radical remarcó que “hay una cuestión reglamentaria que es que como no estaba en el temario, porque las comisiones no lo quieren tratar y las comisiones las maneja el oficialismo, yo presenté una moción de apartamiento del reglamento”

“Esto quiere decir que se habilite meter en el temario un tema que no estaba originalmente en el temario. No es atentar contra el estado de derecho, es una moción que se llama así, ‘apartamiento del reglamento’, y que es muy común. Tan común es, que ayer se votaron otros apartamientos del reglamento: uno por la Emergencia Educativa, que el oficialismo no aceptó tratar; otro por la prórroga de la ley de la Emergencia Cítrica”

Sobre la postura que tomó la diputada Estela Hernández, quien dijo estar de acuerdo con lo planteado por el proyecto de Menna, pero en desacuerdo con las formas, el legislador nacional consideró que “no se puede decir: ‘estoy a favor de la ley, pero en contra de habilitar el tratamiento. Si estás a favor de la ley, tenes que permitir que se trate”.