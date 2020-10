Matthysse palpita su primer combate profesional

A los 22 años, el último eslabón del clan Matthysse, Ezequiel, estará haciendo su debut profesional el próximo 24 de octubre en Brasil.

Con un futuro prometedor, el trelewense buscará escribir su propia historia. El joven, dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes acerca de sus expectativas en este gran paso para su carrera.

Iniciándose en el profesionalismo

Sostenido por un apellido distinguido en el mundo del boxeo y por sus antecedentes en el campo amateur, Walter Ezequiel Matthysse se constituye como una de los proyectos más interesantes del boxeo provincial y nacional.

Con sólo 22 años y luego de firmar contrato con las promotoras Sampson Boxing y Tello Box, el último eslabón del clan Matthysse, quien además cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, está listo para debutar en el profesionalismo. Y lo hará el próximo sábado 24 de octubre en San Pablo Brasil, dentro de una velada que será transmitida en vivo por la cadena deportiva TyC Sports.

Ezequiel, nacido en Trelew, se coronó como campeón regional, provincial y luego en 2018 alcanzó el renombre definitivo al imponerse como campeón mundial amateur del CMB en la categoría hasta 75 kilos. Su palmarés amateur, que se inició a los 14 años, refleja un registro de 63 peleas, de las cuales en 30 noqueó (tiene además un empate y tres derrotas).

A poco más de una semana de su debut, el Ezequiel mantuvo un extenso diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, en el cual repasó su historia y analizó como puede darse el tan ansiado debut.

Finalmente estas cerca de cumplir ese sueño que se postergó en marzo

Ezequiel Matthysse -Iba a debutar en marzo, recuerdo que quedaban dos semanas, estaba listo, pero llegó la pandemia y todo debió postergarse. Nunca bajé los brazos, ni dejé de entrenar, en casa le seguí metiendo duro, pero al no haber firmado contrato profesional no sabía que podía pasar y hasta analicé la posibilidad de buscarme algún otro trabajo. Pero mi plan A y mi meta siempre fue el boxeo, por suerte en mayo me llamó esta empresa “Sampson Boxing y Tello Box” para firmar contrato. Ahí ya me quedé más tranquilo y comencé a trabajar más duro. Hoy ya faltan días nomás para el debut.

-¿Cómo fue ese momento en que te confirmaron la fecha de la pelea?

-Estallé de alegría cuando me llamaron para decirme ya tenían la fecha y más aún cuando me confirmaron que sería en Brasil y televisado. Recuerdo que estaba con mi novia y lloramos de la alegría. Ella y mi familia saben bien lo que me esforcé durante la pandemia, entrenando sin parar y con la esperanza de que las cosas se puedan concretar. Hoy por suerte es una realidad y estoy disfrutando mucho todo lo que me está pasando.

¿Cómo preparás la pelea siendo que aún no conoces a tu rival?

Lo único que sé es que mi rival será brasilero, pero no mucho más. Imagino que en esta semana ya tendremos el nombre, de todos modos el plan es poder meter un nocaut en el primero, a lo Matthysse.

-Ahora ya no habrá más cabezal, los golpes se sentirán mucho más

Ahora es profesionalismo y cambia la cosa. La idea es tratar de estar lo más tranquilo posible, ser inteligente y no desesperarme. En amateur se sale a lo loco, quizás tirás ochenta piñas en los primeros segundos y te cansas, asique eso es lo que estamos entrenando mucho y haciendo el foco en ser inteligentes. Ya he entrenado sin cabezal y se lo que es recibir esas pegadas. Cambia totalmente porque se siente mucho más y hay que ser más cuidadoso.

-Por historial familiar, prácticamente naciste con los guantes puestos, no había forma de que no mantengas el ADN Matthysse

-Yo nací y ya estaba mi papá peleando, luego lo hizo mi mamá y primeramente mis abuelos. También un hermano de mi abuela, después mis tíos y ahora estamos mi hermana, una prima y yo. Tengo fotos de cuando tenía uno o dos años ya con los guantes puestos, asique nací destinado a esto. Yo iba con mi papá a todos lados donde peleaba, cuando aún era muy chiquito, lo seguí toda la carrera, en sus peleas y entrenamientos asique desde que tengo noción de la vida, estuve ligado al boxeo.

-Después de un tiempo y varias peleas, te llegó un llamado para viajar a los Estados Unidos. ¿Qué representó esa experiencia para vos?

-Cuando tenía dieciséis años y unas catorce peleas, me llegó un llamado del equipo del “Chino” Maidana, que me querían llevar a una concentración en Estados Unidos. Era el gimnasio de Robert García en California, eran todos boxeadores profesionales, invictos. Guantear con todos ellos, ver la seriedad con la que se trabaja, fue la verdad una experiencia inolvidable. Luego de un año volví a Trelew y empecé a entrenar con mi tío Lucas, que volvió de Junín y al tiempo me tocó volver a Estados Unidos con él.

¿Allí surgió la posibilidad de pelear por el título mundial juvenil?

Así es. Ya estando en el campamento con mi tío, que se preparaba para la pelea con Manny Pacquiao en Malasia, había tenido la posibilidad de pelear con un multicampeón amateur estadounidense, Raúl Salomón Junior, que tenía más de cien peleas y un montón de títulos. Peleé con él y le gané por decisión unánime. Luego de eso me llegó un llamado que nos daban la posibilidad de pelear por el título mundial amateur del Consejo Mundial y por suerte pude ganar.

Sin dudas, la máxima alegría de tu carrera hasta el momento

Fue tremendo y siempre recordaré ese día. Cuando me anunciaron como ganador y me entregaron el cinturón no lo podíamos creer. Recuerdo que todo mi equipo subió al ring, saltábamos como locos y no era para menos, no era un título medio pelo, eran un título del mundo y del Consejo Mundial de boxeo, quizás la entidad más importante del mundo. Nunca me imaginé poder lograr algo así y ahora quiero buscar lo mismo, pero de manera profesional.