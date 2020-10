Massoni desafió a la jueza que le prohíbe ingresar a los allanamientos

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se manifestó respecto a la publicidad que se les ha dado a los procedimientos realizados por efectivos de la Policía del Chubut y en los que él también ha tenido participación. Reconoció algunos errores, pero volvió a ratificar su postura de estar presente en los allanamientos para “supervisar” las acciones de sus dependientes.

En cuanto a la filmación en donde se puede visualizar a una menor de edad dentro de uno de los domicilios allanados, el funcionario remarcó que “automáticamente cuando detecté eso ordené que se levante ese video. Cuando detecté que podía llegar a existir la presencia y se podría llegar a ver, no identificar, pero si ver, porque existe una vulneración allí, di las instrucciones. Los errores se cometen, lamentablemente”.

“Lo que sí, nunca voy a estar de acuerdo es con la gente que dice que no se publicite o que no se haga público cómo es el accionar de la fuerza policial. Nosotros tenemos que transparentar, en forma permanente, cómo es la forma en la que trabaja la fuerza policial”, apuntó.

“Yo participo de los allanamientos”

Además, en una entrevista con Canal 9 de Comodoro Rivadavia, el ministro de Seguridad de la Provincia se refirió a su inclusión en los procedimientos, indicando que “yo participo de los allanamientos”.

Al ser consultado sobre la pronunciación de la jueza Mariel Suárez, de Comodoro Rivadavia, en la que especificó que solo podrían estar presentes en los allanamientos personal policial y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el propio Massoni dijo: “Yo no quiero generar ningún tipo de conflicto porque creo que lo principal acá es que nosotros estamos persiguiendo un delito y lo principal es que terminemos con la delincuencia y la comisión de delitos”.

En el mismo sentido, remarcó que “si la jueza tiene este tipo de cuestiones, en las cuales no coincido, ni jurídicamente, porque las nulidades no se presumen y ella ya presume una nulidad. Sin perjuicio de ello, yo me mantuve como para no generar ningún tipo de conflicto. Acompañé en cada uno de los allanamientos, pero si no querían que no ingrese a los domicilios no hay ningún problema si eso es lo que no quiere la señora”.

“Que lea la ley”

En la continuidad de su opinión respecto a la postura de la jueza, apuntó: “Que sepa, que lea la Ley de Ministerios y que sepa que el ministro de Seguridad es el cargo máximo. No solo administrativo de la fuerza policial, sino jerárquicamente. Que lea la ley”.

Por último, el titular de la cartera de Seguridad enfatizó que “yo soy el que tiene que supervisar el trabajo de la fuerza policial y lo hago en forma permanente. Soy el que supervisa el trabajo. El responsable máximo soy yo y si soy el responsable máximo yo puedo supervisar el trabajo que van a estar desarrollando ellos. Y es lo que hago en forma permanente”.

“Me responsabilizan a mí de que se equivocaron en tres domicilios, pero no quieren que yo vaya y supervise. Hay una contradicción grande”, concluyó el ministro Massoni.