Martes y miércoles con Champions

La Fase de grupos de la Champions League Temporada 2020/2021, comenzará a jugarse esta semana. Este martes, se darán juegos interesantes como ser entre Barcelona vs. Ferencvaros, Paris Saint-Germain vs. Manchester United; en tanto que el miércoles debutará el campeón defensor, el Bayern Munich jugará ante el Atlético de Madrid. Real Madrid vs. Shakhtar y Manchester City ante Porto, también jugarán el día 21.

Comienza la disputa de “la orejona”

Semanas atrás quedó realizado el sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League Temporada 2020/2021, certamen que tendrá como campeón defensor al Bayern Munich de Alemania tras el campeonato obtenido en Lisboa, luego de la reanudación del certamen ante el avance de la pandemia en Europa.

La competencia a nivel clubes más importante del fútbol europeo como así también, podría decirse, mundial, iniciará esta semana su Fase de Grupos, con buena cantidad de juegos a disputarse entre este martes 20 y miércoles 21.

32 equipos iniciarán su camino en el certamen en búsqueda de “la orejona”, con partidos más que destacados correspondientes a la Fecha 1 de esta instancia: Chelsea – Sevilla, el subcampeón Edición 2020 el PSG – Manchester United, como así también Juventus visitando a Dynamo de Kiev y Barcelona haciendo lo propio ante el Ferencvaros de Bélgica, son algunos de los partidos del martes.

El miércoles, en tanto, debutará el campeón, “la máquina alemana” del Bayern Munich, que será local de otro gran equipo, el Atlético Madrid. El Inter de Milán será anfitrión del Borussia y el Manchester City recibirá al Porto.

Vale destacar que el día martes jugarán los partidos de los E, F, G y H, mientras que el miércoles se presentarán los integrantes de los grupos A, B, C y D.

Fútbol – Champions League 2020/2021

Programación martes 20

13.55: Zenit vs. Brujas (Grupo F)

13.55: Dinamo Kiev vs. Juventus (Grupo G)

16: Chelsea vs. Sevilla (Grupo E)

16: Rennes vs. Krasnodar (Grupo E)

16: Lazio vs. Borussia Dortmund (Grupo F)

16: Barcelona vs. Ferencvaros (Grupo G)

16: Paris Saint-Germain vs. Manchester United (Grupo H)

16: RB Leipzig vs. Basaksehir (Grupo H)

Programación miércoles 21

13.55: Salzburgo vs. Lokomotiv (Grupo A)

13.55: Real Madrid vs. Shakhtar (Grupo B)

16: Bayern Munich vs. Atlético de Madrid (Grupo A)

16: Inter de Milán vs. Borussia Monchengladbach (Grupo B)

16: Manchester City vs. Porto (Grupo C)

16: Olympiakos vs. Olympique Marsella (Grupo C)

16: Ajax vs. Liverpool (Grupo D)

16: Midtjylland vs. Atalanta (Grupo D)