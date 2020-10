Mar y Valle en alerta ante la inminente pérdida de más de 100 puestos laborales

Los efectos negativos de la pandemia de coronavirus, sumados a los incumplimientos del Gobierno de Chubut, han generado complicaciones económicas en diversos sectores. En este contexto, desde la empresa Mar y Valle y 28 de Julio se está analizando cerrar las puertas de manera definitiva.

Al respecto, Sonia Rancho, encargada de la firma, mantuvo una entrevista con AzM Radio y remarcó que “estamos mal, a puntos de cerrar las puertas porque la única entrada que tenemos son subsidios y si entran los dos subsidios nacionales y provinciales alcanzan para los sueldos y nada más”.

En la continuidad de sus reclamos, esgrimió que “no nos dejan trabajar y no tenemos forma de generar ingresos. No podemos pagar las deudas de aportes, ni de AFIP, ni todos los gastos de mantenimiento y servicios. Sacamos un crédito para los sueldos con seis meses de gracia, pero ya lo estamos pagando y hace siete meses que no trabajamos”.

100 familias sin ingresos

“Tenemos 100 empleados, que son 100 familias que se van a quedar en la calle, porque no tenemos respuestas y no nos dejan trabajar. No sabemos si es contra la empresa porque no podemos entender, porque Comodoro y Rada Tilly trabajan con la cantidad de casos que tienen y nos dijeron que era porque los intendentes habían pedido. Fuimos a hablar acá con los intendentes porque el Gobierno (Provincial) les echa la culpa a los intendentes y ellos no tienen problema”, apuntó.

Rancho indicó que se les exigió implementar los protocolos correspondientes y que pudieron trabajar muy pocos días, ya que cuando surgió el brote de contagios en Puerto Madryn prohibieron la circulación de los colectivos de la compañía local.

En cuanto a los subsidios de distintos niveles, explicó que desde el Poder Ejecutivo les afirmaron que la plata del subsidio provincial ya está pero que falta la firma del Gobernador. En tanto que todos los distritos del país recibieron los importes nacionales, salvo La Rioja y Chubut, debido a incumplimientos administrativos.