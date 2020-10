“Mai” Bustos pidió declarar en forma presencial y reprogramaron la audiencia

Este miércoles se iba a realizar la audiencia ante la Cámara Penal para dar tratamiento al recurso presentado por la Defensa Pública en 2007, cuando Cristian Omar Bustos fue declarado autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y condenado a la pena de prisión perpetua. Luego el condenado se fugó y en el contexto de la búsqueda para su captura se produjeron otros hechos en Argentina y en Chile, por los primeros irá a juicio en marzo, por los cometidos en el vecino país fue juzgado y cumplió condena antes de su extradición. La audiencia se reprogramó para el 4 de noviembre. Bustos será trasladado a Trelew para declarar ante uno de los miembros del tribunal.

Bustos asistió de modo remoto a la audiencia, desde la Unidad Penitenciaria en la que se encuentra alojado. La cámara está conformada por jueces Roberto Adrián Barrios, Martín Roberto Montenovo y Daniel Luis María Pintos, participando uno desde Trelew y los otros dos integrantes desde Comodoro por sistema de videoconferencia. En la sala de audiencias estuvo solo el fiscal Ezequiel Forti, ya que el defensor Bruno Deias, participó también de modo remoto por teletrabajo.

Deias pidió la realización de una audiencia presencial para que el imputado pueda hablar directamente a los jueces. En este sentido pidió que se postergue hasta marzo y que se constituya el tribunal en Esquel, ya que Bustos deberá ser trasladado para afrontar el juicio por el homicidio de Tito Roberts. Pidió además que se permita la incorporación de un informe psicológico y uno socioambiental, actualizados, ya que los que se presentaron en el debate daban cuenta de la situación del imputado en 2007.

El Fiscal pidió que se realice la audiencia, dijo que no pudo tomar contacto con los nuevos informes, pero considerando que estos se vinculan con cuestiones personales que pretenden actualizar el estado, no se vislumbra perjuicio.

La Cámara resolvió permitir la presentación de los informes actualizados por la Defensa, indicando que es suficiente con los escritos. Decidieron hacer lugar también al pedido de declaración presencial de Bustos, aunque no del modo solicitado. Fijaron fecha de audiencia para el 4 de noviembre a las 10 horas, se realizará con la misma modalidad que esta audiencia, con la única salvedad que el imputado deberá ser trasladado a la sede de la Cámara Penal en Trelew, donde será escuchado de forma directa por el juez Barrios. Previo a la audiencia la defensa deberá poner los nuevos informes a disponibilidad del fiscal para su adecuado control.