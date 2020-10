Madryn prepara protocolos para el uso de los balnearios en el verano

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, analizó junto a su gabinete de qué manera se desarrollarán las actividades de verano. Allí establecieron que habrá protocolos sanitarios para ordenar el uso de los balnearios y todo el sector costero con el objetivo de evitar aglomeraciones. También se diagramaron acciones y eventos de Turismo, Cultura y Deportes pensados y adaptados a la “nueva normalidad” por la pandemia. Asimismo, es importante remarcar que estas medidas estarán sujetas fundamentalmente a lo que decreten tanto el Gobierno Nacional como el Provincial. Además, se confirmó la suspensión de la 25° edición Fiesta Nacional del Cordero que se pospondrá hasta el año próximo.

“Debido al contexto de pandemia que nos toca atravesar, este año no se realizará la tradicional Fiesta del Cordero. Sabemos que es uno de los eventos culturales de convocatoria masiva y reconocimiento nacional más importantes que tiene nuestra ciudad. Por eso, no es posible pensarlo en otra modalidad que no sea la habitual. La decisión fue tomada, fundamentalmente, porque esta sería su 25° edición y creemos necesario concretarlo con la magnitud que se merece”, destacó el Jefe Comunal.

Por otra parte, indicó que “se avanzó en cómo se desarrollarán las actividades de verano, no solamente en lo que respecta estrictamente a lo turístico sino también a todo lo que significa en materia de cultura, deportes y recreación para los vecinos de Puerto Madryn. En ese sentido, es importante remarcar que se hará buen uso del amplio frente costero que tenemos bajo tres consignas, respetar el distanciamiento social, tener responsabilidad individual y aplicar todas las medidas de higiene correspondientes”.

“Esto será impulsado mediante un protocolo que nos permita garantizar la seguridad sanitaria en el uso, por ejemplo, de los balnearios, donde las carpas deberán ocuparse una de por medio. También se está trabajando en la demarcación de lo que se denomina ‘playa disponible’ a los fines de evitar aglomeraciones innecesarias. Esto le permitirá a las personas saber dónde hay espacios libres para acceder, sobre todo teniendo en cuenta la variable que se genera por el movimiento de mareas”, explicó el Intendente.

En cuanto a lo cultural, Sastre precisó: “Pensamos el regreso de actividades como el paseo peatonal, el autocine, el autoevento, la apertura de los museos con protocolos, la realización de milongas a cielo abierto, las visitas a Aluar, las caminatas por sitios históricos y que aquellas que se desarrollaban en un espacio cerrado, como el Mercado Cultural, puedan hacerse al aire libre, y en el caso del Madryn Comestible que funcione con otra modalidad como food trucks. Y respecto a lo deportivo, se está pensando en la realización de eventos con nuevos protocolos y sin la presencia de público. Son todas iniciativas que se están pensando en el marco de una nueva y diferente temporada de verano”.