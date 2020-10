Madryn: Empleados de Salud realizaron olla popular para reclamar por sus salarios

Recién este sábado termina de cobrar el mes de julio la Administración Pública provincial, mientras que a los empleados de Salud se les adeuda lo trabajado en agosto y en septiembre, en sintonía con el medio aguinaldo de junio para el que no se conoce la fecha ni la metodología para que se cancele, aunque trascendió que el gobierno baraja la alternativa de prorratear esa deuda o se emita un bono.

Al respecto, el gobernador Mariano Arcioni adelantó que el viernes 16 se depositarían los sueldos para los agentes sanitarios correspondientes al mes de agosto, aunque los trabajadores no tienen confianza absoluta respecto a los anuncios del titular del Poder Ejecutivo.

Ante esta situación, los empleados de la Salud están empleando distintas medidas para reclamar por la demora en el pago de los salarios y por el atraso considerable que están evidenciando. Además, los agentes reclaman que no se da en una situación “normal”, sino que desde el sector sanitario tuvieron que incrementar sus labores por la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Una situación particular se dio durante la víspera en la localidad de Puerto Madryn, cuando manifestantes optaron por una nueva medida de protesta para exigirle al Gobierno de Chubut que avance con la cancelación de los salarios.

Lo que ocurrió fue que se llevó a cabo una olla popular frente a la Municipalidad de la ciudad del Golfo, donde los empleados públicos, abocados al sector de Salud, insistieron en sus quejas contra Arcioni por el atraso en el pago de los sueldos.

En diálogo con El Diario, los manifestantes insistieron con los reclamos que vienen esgrimiendo desde hace más de 100 días y que aún no alcanzaron una respuesta concreta por parte de las autoridades provinciales. Al respecto, vale recordar que hace casi cuatro meses que frente al Hospital Dr. Andrés Ísola se colocó una carpa sanitaria para expresar los reclamos en cuestión.