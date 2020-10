Maderna se aisló por ser contacto estrecho de un positivo de COVID-19

El intendente Adrián Maderna es contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19 y está en aislamiento preventivo desde el viernes último. Así lo comunicó el Jefe Comunal de Trelew a través de la red social Twitter.

“Vecinos: si bien me siento bien, me comunicaron que una persona de mi equipo de trabajo dio positivo de COVID-19, por lo que desde el viernes me aislé preventivamente. De ser necesario me realizaré el hisopado”, menciona en el texto publicado por lo que se deduce que esperará su evolución clínica para proceder con el análisis de laboratorio.

Maderna propició la oportunidad para reiterar “el pedido de responsabilidad individual y seguir cuidándonos”.