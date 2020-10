Maderna exhorto a la responsabilidad “individual y social” ante la pandemia

El intendente Adrián Maderna se refirió a las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo Municipal mediante la nueva resolución, que pretende frenar la velocidad de los contagios que se vienen registrando en la ciudad, apelando principalmente a la responsabilidad de cada vecino.

“El Estado puede controlar, pero si no hay responsabilidad individual y social no se puede lograr nada”, explicó.

“Sabemos que es un momento en el que tenemos que evitar el contacto entre personas y por eso venimos tomando decisiones para tratar de que no aumente la cantidad de contagios”, agregó el mandatario municipal.

“No estamos pidiendo demasiado sino mucha conciencia social para frenar esta ola de contagios que estamos teniendo en la ciudad de Trelew”, apuntó.

El jefe comunal explicó posteriormente que “siempre desde la Municipalidad de Trelew se ha tratado de prevenir, de charlar, de dialogar, y basarse en las opiniones de los profesionales para tratar de avanzar con mucho sentido común”.

En este sentido, señaló: “Nunca vamos a ir en contra de los comerciantes, emprendedores, productores y de los deportes, sino al contrario. Queremos evitar la propagación del virus y la única manera de hacerlo es trabajando en conjunto teniendo tolerancia, solidaridad y poder cuidarnos entre todos”.

“Gracias al asesoramiento de los profesionales idóneos de la salud, concretamente a través de las autoridades del Hospital, quienes nos pusieron al tanto de la situación, que puede ser aún más compleja, es que adoptamos estas medidas, teniendo en cuenta que todavía estamos a tiempo de mantener relativamente controlada la condiciones epidemiológica”, remarcó más adelante.

El intendente Maderna reiteró la necesidad de apelar al esfuerzo de todos. “Necesitamos de este esfuerzo para llevar adelante cuestiones básicas y mínimas. Estamos hablando de restringir los días sábados desde las 21 hasta los días lunes a las 6, principalmente las actividades que no son esenciales, para evitar aglomeraciones en espacios públicos, reuniones familiares, reuniones de amigos, durante dos semanas”.

También detalló que se han intensificado los controles. “Hemos reforzado los controles en todos los accesos a la ciudad, y venimos realizando controles en los diferentes gimnasios y diferentes rubros comerciales a través de Inspecciones Generales”.

“Les pedimos a los referentes cristianos que hagan un esfuerzo durante este fin de semana y a mucha gente que viene llevando adelante las ferias, que lo hagan los sábados. No le vamos a privar a nadie la posibilidad de trabajar, y estamos también exceptuando a los restaurantes y delivery, quienes seguirán trabajando con la modalidad de turnos como estaba previsto”, indicó.

“El Estado puede controlar que no haya aglomeraciones de personas en una plaza, pero si no hay responsabilidad individual y social no se puede lograr nada, y después las consecuencias serán aún mayores. Hay ejemplos en todo el mundo de que por no ser precavidos se han contagiado familiares, se han perdido vidas. Sabemos que la gente está cansada. Pero no nos queda otra que tomar estas decisiones. No se busca ser autoritario, sino al contrario, se trata de un Estado que está presente”, concluyó.