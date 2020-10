Luque reivindicó el rol del Banco Credicoop

Este sábado, el intendente Juan Pablo Luque formó parte, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, intendentes, legisladores nacionales y representantes de distintas organizaciones y empresas de todo el país, de un encuentro virtual organizado por el Banco Credicoop, a través de su titular, el diputado nacional Carlos Heller. Durante el mismo, se puso en valor la importancia de las cooperativas a nivel social y económico.

En ese contexto, el intendente sostuvo que “es muy importante reivindicar a una entidad como el Banco Credicoop, que está trabajando permanentemente en conjunto con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, como así también lo hace en diferentes puntos de Argentina. Es un banco que eligió a nuestra ciudad como cabecera de una región, la Patagónica, que es pujante e intenta hacerse su lugar dentro de la industria nacional”.

Al respecto indicó que “siempre estuvieron al lado nuestro, recientemente inauguraron una nueva sucursal de primera categoría en el barrio industrial, con todos los empleados bien arraigados a la sociedad comodorense, y es algo que debemos valorar.

Del mismo modo, el jefe comunal recordó que “en la crisis del año 2001, ellos convocaban a la sociedad y buscaban las distintas formas de ayudar a tanta gente que estaba sufriendo en ese momento”.

“No me parece justo que Carlos Heller y el Banco Credicoop estén siendo atacados por un proyecto de ley que se trata de gravar las grandes fortunas, al cual adherimos. Por ello, es importante que se genere este acompañamiento desde diferentes lugares del país”, dijo y agregó que “las entidades cooperativas son los verdaderos articuladores del desarrollo”

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández, manifestó que “en el mundo cooperativo confluyen muchas pequeñas y medianas empresas que son los verdaderos articuladores del trabajo y el desarrollo en Argentina. El cooperativismo no está llamado a cubrir una parte marginal de la economía, sino que puede ser una forma de ejercer el capitalismo con criterio solidario”.

En esa línea, señaló que “en el mundo existen enormes entidades cooperativas que no pierden este sentido. En argentina está visto como el esfuerzo de unos pocos para luchar contra unos grandes y en muchos casos así ocurre, como sucede en el interior del país, donde las cooperativas en materia eléctrica o de comunicaciones luchan contra grandes empresas privadas, trabajando con criterio de solidaridad.

“Es excelente la idea de trabajar pensando en la rentabilidad mínima y suficiente, que es lo que uno quisiera que sea el capitalismo, no un lugar para llenarse de dinero los accionistas, sino para ser parte de una comunidad donde se brindan servicios y se comercian bienes con ganancias razonables”, concluyó Fernández.