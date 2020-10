Luque licitó la recuperación de edificios históricos para la ciudad

En miras de revalorizar el patrimonio que marcó la historia, la cultura y el turismo de Comodoro Rivadavia, el intendente Juan Pablo Luque abrió dos nuevas licitaciones para iniciar el proyecto urbanístico de la ex estación de ferrocarriles en Km. 5 con el recorrido del parque histórico; como así también la refacción completa de sanitarios para los usuarios de la Terminal de Ómnibus. Ambos proyectos serán ejecutados en un plazo de 180 días corridos y forman parte del plan de infraestructura integral que viene impulsando el gobierno municipal en sectores emblemáticos de la ciudad.

La agenda del jefe comunal tuvo como prioridad este viernes, el seguimiento de la emergencia sanitaria de la ciudad y la continuidad de los procesos licitatorios para avanzar con los frentes de obra en los barrios. Una de ellas corresponde a la intervención de los sanitarios de la Terminal de Ómnibus en el casco céntrico, con la refacción integral de un sector deteriorado y la ejecución de nueva infraestructura acorde a la demanda de la población.

También, se dará comienzo al proyecto urbanístico de la estación de ferrocarriles de Km. 5, que se convertirá en una biblioteca para darle vida a toda la zona con un espacio nuevo e histórico que promueva el encuentro entre todos los vecinos y jerarquice a uno de los sectores más antiguos de la ciudad.

Cabe recordar que, en los primeros meses del año antes del inicio de la crisis por la pandemia del Coronavirus, el equipo de gestión de Juan Pablo Luque se reunió con los referentes de la Asociación “Detrás del Puente” para delinear el plan de obras que será ejecutado en tres etapas: recorrido del parque histórico, refacción y reciclaje de la ex estación Talleres y el edificio anexo biblioteca.

En esta oportunidad, se licitó la primera etapa para el recorrido del parque histórico entre las calles Ferrocarriles Argentinos, Ferrocarril Patagónico, Avenida Ricardo Gutiérrez y Estación Talleres del barrio Presidente Ortiz que, sumado a la recuperación de la Terminal de Ómnibus en el barrio céntrico, alcanza una inversión superior a los 32 millones de pesos.

El jefe comunal, Juan Pablo Luque, hizo alusión en su discurso al proyecto de la ex estación de ferrocarriles, resaltando que forma parte del plan turístico impulsado por el Municipio para revalorizar todos los lugares de patrimonio histórico y cultural que tiene Comodoro Rivadavia. “Nos hemos comprometido al inicio de la gestión en que este lugar se iba a convertir en una biblioteca con un paseo peatonal para la recreación y disfrute de toda la comunidad”, sostuvo.

Asimismo, anticipó que “en respuesta también a esta puesta en valor que pidieron los vecinos de una zona emblemática, estamos trabajando con la parte costera en relación al paseo de Km. 5 y me he comunicado con el intendente de Perito Moreno para que podamos definitivamente ingresar e intervenir la gamela y saldar la deuda histórica con Detrás del Puente”.